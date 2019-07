Volvo kiest Belgische als nieuwe financieel directeur

Voordien bekleedde De Geyseleer financiële topfuncties bij Vodafone in Nederland en Duitsland en was ze financieel directeur van DHL Express Benelux. Ze startte haar loopbaan bij de consultant EY in België. De Erembodegemse is sinds vorig jaar ook bestuurder bij de Liechtensteinse boorhamerreus Hilti.

Volvo

Mede dankzij de doorstroom vanuit de fabriek in Gent bekleden heel wat Belgen topfuncties bij Volvo. Geert Bruyneel, de vroegere fabrieksbaas van Gent, is sinds vorig jaar verantwoordelijk voor de wereldwijde productie. In die rol staat hij aan het hoofd van alle Volvo-autofabrieken in de wereld, goed voor 25.000 werknemers. Een andere Belg, Benoit Demeunynck, leidt de operaties van Volvo's nieuwe elektrische luxemerk Polestar in China. Hij was eerder directeur van verschillende Volvo-fabrieken in China, het herkomstland van Volvo-eigenaar Geely.