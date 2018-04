Volvo lanceert zijn eerste elektrische truck

De Volvo FL Electric zal eind volgend jaar ook in ons land rondrijden. De productie gebeurt in het Franse Blainville sur Orne (Normandië).

De eerste elektrische Volvo-truck reed gisteren uit in Göteborg, de thuishaven van de Zweedse vrachtwagenbouwer. Het ging om een vuilniswagen van de Zweedse afvalverwerker Renova.

Volvo Trucks ziet de vrachtwagens ook 's nachts goederen leveren aangezien het - door de elektrische aandrijving - stille voertuigen zijn. Zonder uitlaatgassen kan de truck ook in overdekte terminals en milieuzones laden en lossen.

Productie in Frankrijk

De productie start in de tweede helft van volgend jaar, in het Normandische Blainville sur Orne, waar ook de dieselversie van de distributietruck wordt gebouwd. Volvo Trucks Gent was geen kandidaat omdat die fabriek zich op de zwaardere vrachtwagens toelegt.