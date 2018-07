Volvo op weg naar recordjaar

Volvo Cars verkocht in het eerste halfjaar bijna 318.000 auto's, goed voor een groei van 14,4 procent. 'We zitten goed op schema voor een nieuw recordjaar.'

De verkoop van Volvo Cars, dat eigendom is van het Chinese Geely Holding Group, groeide in alle regio's met de VS als uitschieter. Op de Amerikaanse markt verkocht het 40 procent meer auto's. Europa - waar de verkoop bijna 6 procent steeg - blijft evenwel veruit de belangrijkste afzetmarkt, goed voor de helft van de groepsomzet.