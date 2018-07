Volvo schuift met productie om Amerikaanse heffingen te omzeilen

Volvo Cars verplaatst een deel van zijn Chinese productie naar Zweden. De automaker wil zo de Amerikaanse heffingen op Chinese goederen omzeilen. Maar wat als ook de heffingen op Europese goederen de hoogte ingaan?

Topman Håkan Samuelsson legde donderdag, in een toelichting bij de kwartaalcijfers, uit hoe Volvo omgaat met het toenemende protectionisme. De autobouwer verschuift zijn productie naar het land dat de laagste importheffingen moet betalen.

Concreet gaat het om de XC60, de terreinwagen van Volvo die populair is op de Amerikaanse markt. De modellen die bestemd zijn voor de Verenigde Staten rollen nu nog uit Chinese fabrieken, maar het bedrijf is inmiddels bezig de productie van die auto's naar Zweden te verplaatsen. Met die ingreep wil de Zweedse automaker de Amerikaanse heffingen op Chinese goederen omzeilen. In de fabrieken in China komt daardoor productiecapaciteit vrij om andere modellen te bouwen, zo verduidelijkte Samuelsson.

Volvo Cars heeft twee fabrieken in Europa (Göteborg en Gent), twee in China en een nagelnieuwe vestiging in de VS, waar de sedan S60 zal worden geproduceerd. Samuelsson denkt er vooralsnog niet aan de XC60 in de VS zelf te produceren, maar ziet meer heil in het flexibel verschuiven van productie tussen China en Europa. Gent leverde vroeger overigens de XC60, maar heeft zich moeten specialiseren in kleinere modellen.

Arbitrage

Dat arbitragespel veronderstelt wel grote taksverschillen tussen Europa en China, want anders brengen de verschuivingen te weinig op voor Volvo. De kloof is vandaag nog groot. Chinese auto's worden bij hun invoer in de VS voor 25 procent belast, tegenover een heffing van slechts 2,5 procent voor wagens uit Europa. Amerikaans president Donald Trump dreigt er evenwel mee de importheffingen voor Europese auto's te verhogen tot 20 procent. Dat kan Samuelssons slimme plannetje in de war sturen.

Het liefst zoude Volvo-baas een schrapping van alle importheffingen wereldwijd zien. ‘Het beste voor de auto-industrie zou zijn dat China, Europa en de VS geen protectionistische maatregelen nemen en met elkaar op gelijke voet beconcurreren’, verklaarde de Volvo-baas, die wel beseft dat het de andere kant opgaat. ‘We riskeren dezelfde gevolgen als de hele autosector. Het zou zeer negatief zijn voor de sector, en de westerse economieën treffen.

Sterke groei

Tot nu toe heeft Volvo nog weinig gevoeld van de handelsconflicten. Het bedrijf, sinds 2010 in handen van het Chinese Geely, zag de verkoop van zijn auto's in het tweede kwartaal stijgen tot 170.232 stuks, 14 procent meer tegenover een jaar eerder. In de Verenigde Staten verkocht het merk zelfs een derde meer auto's.

De opbrengsten van Volvo stegen met bijna 27 procent tot 66 miljard Zweedse kroon (6,4 miljard euro). Onder de streep resteerde een nettowinst van een kleine 3 miljard kroon, tegen 2,1 miljard in dezelfde periode vorig jaar.