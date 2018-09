Volvo stelt beursgang uit

Geely, de Chinese eigenaar van Volvo, laat het plan varen om zijn belang in de autobouwer nog dit jaar naar de beurs te brengen. Door de internationale handelsconflicten is het klimaat ongunstig.

Dat schrijft de Financial Times. Geely is niet langer zeker dat het Volvo nog voor het einde van het jaar naar de beurs kan brengen aan een waardering van 30 miljard dollar, en wil daarom het risico niet meer lopen dat het aandeel na het beursdebuut in elkaar zou stuiken.

'Het is nog altijd een optie, een zeer realistische optie, maar het zal niet onmiddellijk gebeuren. De timing moet optimaal zijn', zei Hakan Samuelsson, de CEO van Volvo aan de zakenkrant.

Geely kocht in 2010 Volvo Cars voor 1,8 miljard dollar van het Amerikaanse Ford. Maar de voorbije jaren is de waarde van de Zweedse groep, die ook in Gent een fabriek heeft, fors de hoogte ingegaan.

Invoertarieven

De grootste oorzaak voor het onzekere klimaat zijn de Amerikaanse dreigementen rond de heffing van invoertarieven op auto's en auto-onderdelen vanuit China en Europa. Volvo heeft fabrieken in China, Europa en de VS, maar verplaatste een deel van zijn productie voor de Amerikaanse markt al van China naar Zweden.