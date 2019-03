Volvo-topman: 'Zelfrijdende auto's nog niet veilig genoeg'

'Door zelfrijdende wagens te snel te lanceren ondermijn je de technologie die wel eens de beste 'life-saver' in de autogeschiedenis kan worden. Het is onverantwoordelijk om auto's op de weg te brengen die nog niet voldoende veilig zijn. Het schendt het vertrouwen van de mensen en de regulatoren.'

Dat zei Volvo Cars-topman Hakan Samuelsson bij de voorstelling van een nieuw eye-tracking camerasysteem dat zal monitoren of een chauffeur dronken rijdt of zijn/haar smartphone gebruikt achter het stuur. Als de chauffeur vervolgens niet reageert om aanwijzingen, zal de auto automatisch vertragen of zelfs stoppen.