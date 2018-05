Volvo verkocht al 80.000 Gentse SUV's

De XC40 die in de Gentse Volvo-fabriek van de band rolt, is een doorslaand succes. De Zweedse autobouwer heeft acht maanden na de verkoopstart al 80.000 bestellingen binnen van het model, laat het bedrijf donderdag weten.

'De XC40 overtreft onze stoutste verwachtingen', zegt Håkan Samuelsson. De CEO van Volvo hoopte vorig jaar dat de verkoop van de XC40 'in dezelfde grootteorde' zou liggen als de Gentse break V40, waarvan Volvo 100.000 stuks per jaar bouwt. Als de verkooptrein zo voortdendert, zou Volvo in het eerste jaar al 120.000 XC40's verkopen.