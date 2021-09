Volvo werft 500 mensen aan voor productie elektrische wagens in Gent

Volvo Cars zoekt 500 extra personeelsleden om elektrische auto's te bouwen in zijn productievestiging in Gent.

Volvo Cars schakelt een versnelling hoger in zijn ambitie om tegen 2030 alleen nog elektrische wagens te verkopen. In de productievestiging in Gent, waar de enige elektrische Volvo die al op de markt is - de XC40 Recharge - wordt geassembleerd, gaat de Zweeds-Chinese autobouwer nog eens 500 mensen tewerkstellen.

Momenteel werken bij Volvo Gent 7.000 mensen, wat van het bedrijf de grootste industriële werkgever van Oost-Vlaanderen maakt. Omdat vanaf oktober behalve de XC40 ook de C40 van de band rolt in Gent zoekt het bedrijf extra werknemers. Ook maakt een 700-tal interim-medewerkers vanaf dan weer kans op een vast contract.

De Gentse assemblagefabriek van Volvo is een voorloper in elektrische mobiliteit. Vorig jaar werd een nieuwe fabriek in gebruik genomen om zelf de elektrische batterijen te assembleren voor de eigen wagens en rolden de eerste 6.600 elektrische exemplaren van de XC40 van de band.