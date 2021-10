Volvo wil 2,5 miljard ophalen met beursgang

Volvo is nu in handen van het Chinese Geely.

De Chinees-Zweedse autobouwer Volvo trekt normaal nog dit jaar naar de beurs van Stockholm. Hij wil omgerekend bijna 2,5 miljard euro vers kapitaal ophalen.

Het is al langer bekend dat Volvo, dat ook een belangrijke fabriek heeft in ons land in Gent, beursplannen koestert. Maandag volgde de formele aankondiging van de introductie op Nasdaq Stockholm. Volvo wil daarbij in eerste instantie nieuwe aandelen aan de man brengen en daarbij bruto ongeveer 25 miljard Zweedse kroon (2,46 miljard euro) ophalen bij institutionele en particuliere beleggers.

Daarnaast gaat de Chinese groep Geely, de eigenaar van de autofabrikant, mogelijk een stuk van zijn belang van de hand doen, maar het blijft de grootste aandeelhouder. De Zweedse institutionele investeerders, AMF en Folksam, blijven aan boord, aldus het persbericht over de beursoperatie. Zij hebben 2,2 procent in handen.

Grote introductie

Het wordt mogelijk een van de grootste beursintroducties van het jaar in Europa. Volgens insiders, die gecontacteerd werden door het persagentschap Reuters, streeft Volvo naar een waardering van zo'n 17 miljard euro. The Wall Street Journal heeft het zelfs over minstens 21,5 miljard euro. Ter vergelijking: Geely kocht Volvo ruim een decennium geleden van het Amerikaanse Ford voor 1,8 miljard dollar (1,5 miljard euro).

Sindsdien doet Volvo het echter een heel stuk beter en maakt het weer winst. Geely had in 2018 al beursplannen voor zijn Zweedse dochter, maar die werden opgeborgen wegens de Chinees-Amerikaanse handelsoorlog en de gevolgen daarvan voor de autosector. Ook waren potentiële investeerders niet opgezet met de waardering tot bijna 26 miljard euro die Geely toen voor ogen had.

Polestar

De huidige plannen krijgen een duw in de rug door de aparte beursgang van Polestar, de bouwer van geavanceerde elektrische wagens die in handen is van Volvo en Geely. Polestar krijgt een waardering van ruwweg 17 miljard euro. Zelf is Volvo ook op weg louter nog elektrische wagens in de markt te zetten. Met 660.000 verkochte voertuigen in 2020 is het nog een heel stuk groter dan Geely dat voor dit jaar mikt op 29.000 auto's.

Om zijn beursplannen te ondersteunen, pakte Volvo maandag eveneens uit met verkoopcijfers voor de eerste negen maanden van het jaar. Het bedrijf verkocht ruim 530.000 wagens, een stijging van bijna 18 procent in vergelijking met vorig jaar. Europa, China en de VS droegen alle bij aan de groei.

Chiptekort

Volvo zegt dat de vraag naar zijn wagens sterk blijft, maar het heeft zoals zijn sectorgenoten te kampen met een tekort aan onderdelen, vooral chips. Daardoor lag de verkoop in september met 47.223 wagens 30 procent lager dan in september 2020. De productie trok eind september wel weer aan. Ook Gent had last van het chiptekort.