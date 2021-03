Volvo wil tegen 2030 enkel elektrische auto's verkopen

De voorbije weken lieten automerken als Ford, General Motors en Jaguar ook al verstaan dat ze de omslag naar elektrische auto's willen maken, maar Volvo is de eerste die een wereldwijde en volledige overstap plant. 'De klant heeft altijd gelijk', zei CEO Hakan Samuelsson dinsdag. 'Maar ik ben ervan overtuigd dat geen enkele klant over tien jaar nog een verbrandingsmotor wil. Daarom kiezen we ervoor te investeren in de toekomst in plaats van in een krimpende activiteit.'

De beslissing is goed nieuws voor de Belgische fabriek in Gent, waar het enige elektrische model van Volvo dat nu al op de markt is - de XC40 Recharge - wordt geassembleerd. Ook het tweede elektrische model, dat later vandaag officieel wordt voorgesteld, werd begin dit jaar aan de Gentse fabriek toegewezen. Volvo Gent investeerde zowat 150 miljoen euro in de elektrificatie van voertuigen en werd met de bouw van een geavanceerde batterijfabriek in 2020 een voortrekker in de groep. Het plan is de hoogtechnologische assemblage dit jaar te verdrievoudigen.