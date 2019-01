Voormalig Nissan-topman: 'Ik ben slachtoffer van een complot'

Het is de eerste keer dat de gevallen autobaas een interview geeft na zijn arrestatie in Japan ruim twee maanden geleden.

De gevallen Renault- en Nissan-topman Carlos Ghosn is naar eigen zeggen 'zonder enige twijfel het slachtoffer van een complot'. Dat zei hij woensdag in een interview van 20 minuten met de Japanse zakenkrant Nikkei. Ghosn zit al sinds midden november vast in een Japanse cel op verdenking van onder meer fraude en misbruik van vertrouwen.

Het is de eerste keer dat Ghosn, die een grote rol speelde in de samenwerking tussen de automakers Renault, Nissan en Mitsubishi, spreekt over de beschuldigingen. Hij verwijt Nissan-bestuurders 'verraad' omdat ze zich keerden tegen eerder gemaakte afspraken over verdere samenwerking tussen de drie automakers.

'Dictator'

Bij Nissan bestond de vrees dat Ghosn nog meer macht zou krijgen als de banden verder werden aangehaald. Het bedrijf had het over een 'dictatuur'. 'De bestuurders hebben sterk leiderschap vertaald in dictator. Ze vervormen de realiteit om van mij af te geraken', zegt hij daarover.

Nissan zette Ghosn in november aan de kant door financieel wangedrag. Tegen Ghosn en Nissan loopt in Japan ook een fraudeonderzoek. Hij ontkende tegen de krant alle beschuldigingen die tegen hem zijn geuit, wat hij begin deze maand ook voor de rechtbank deed. Ghosn zegt dat de financiering van zijn luxueuze verblijfplaatsen in Rio de Janeiro en Beiroet werd goedgekeurd door de juridische dienst van Nissan.

Bewijs

Nissan wijst erop dat CEO Hiroto Saikawa eerder al 'resoluut' die machtsgreep ontkend heeft. Het onderzoek van Nissan bracht 'betekenisvol en overtuigend bewijs van malversaties' aan het licht. Na zijn arrestatie werd Ghosn de laan uitgestuurd als voorzitter van Nissan en Mitsubishi. Vorige week trad hij af als CEO en voorzitter van Renault.