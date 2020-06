Vrachtwagenbouwer Volvo schrapt 4.100 jobs

Volvo heeft een fabriek in het Belgische Oostakker, maar het is niet duidelijk of ook daar jobs sneuvelen. 'Dat moet nog worden onderzocht', zegt woordvoerder Vera Bostijn.

Volvo Group verschaft in België werk aan 3.709 mensen. 2.200 van hen werken in de fabriek. De anderen werken op het hoofdkantoor in Brussel. In totaal werken er 1.075 bedienden bij Volvo Group België.