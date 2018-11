Vrouw aan het stuur bij Tesla

De Amerikaanse producent van elektrische auto’s heeft een nieuwe voorzitter. De 55-jarige Robyn Denholm, die al sinds 2014 in de raad van bestuur zetelt, volgt Elon Musk op.

Denholm is momenteel financieel directeur en hoofd strategie bij de Australische telecomgroep Telstra, maar zal die functies neerleggen nadat haar opzegperiode van zes maanden is verstreken. Vanaf dan komt ze voltijds bij Tesla werken.

‘Ik geloof in deze onderneming, ik geloof in haar missie en ik kijk er naar uit om Elon en het Tesla-team te helpen om duurzame winstgevendheid te bereiken en aandeelhouderswaarde op lange termijn te creëren’, schreef ze in een verklaring.

Voorheen was Denholm aan de slag bij Toyota Motor, Sun Microsystems en Juniper Networks.

‘Robyn heeft uitvoerige ervaring in zowel de technologie- als de autosector, en ze heeft in de voorbije vier jaar significante bijdrages geleverd als lid van de raad van bestuur van Tesla door ons te helpen een winstgevend bedrijf te worden’, aldus Musk in dezelfde verklaring.

Tweets

Elon Musk was voorzitter van Tesla sinds de eerste financieringsronde van de autobouwer – goed voor 7,5 miljoen dollar – in april 2004, maar moest het voorzitterschap opgeven na een conflict met de Amerikaanse beurswaakhond SEC.

De 47-jarige Musk werd zwaar berispt voor de tweets die hij deze zomer uitstuurde en waarin hij aankondigde Tesla van de beurs te willen halen tegen 420 dollar per aandeel, om dat nadien weer in te trekken. Hij moest een boete betalen, maar mag wel aanblijven als CEO en behoudt ook een zitje in de raad van bestuur.