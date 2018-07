Waals Gewest pompt 150 miljoen in Chinese bouwer e-auto's

Sogepa, de financiële arm van het Waals Gewest, participeert in Thunder Power Belgium, een dochter in spe van de Chinese bouwer van elektrische auto's die zich op de Caterpillar-site in Gosselies wil vestigen.

De raad van bestuur van Sogepa zet het licht op groen voor een participatie in Thunder Power Belgium. Dat is het Belgische filiaal in wording van de Chinese producent van elektrische wagens. Het wil zich installeren op een deel van de site van Caterpillar in Gosselies, eigendom van het Waals Gewest.

Caterpillar kondigde in september 2016 aan dat zijn vestiging in Gosselies, bij Charleroi, dichtging. Zowat 2.300 werknemers van de machinebouwer stonden daardoor op straat. Het Waals Gewest zocht sindsdien een overnemer voor de site om er weer werkgelegenheid te creëren.

150 miljoen euro

Gosselies moet ook concurreren met andere Europese steden voor de komst van Thunder Power.

Sogepa investeert nu 150 miljoen euro - vooral voor gebouwen en uitrusting - in het kader van een investeringsplan van 405 miljoen euro, zo meldt onze zusterkrant L'Echo. In mei raakte al bekend dat Sogepa en de Chinezen overlegden over een gedeeltelijke reconversie van de Caterpillar-site. De gesprekken gingen over driekwart van de oppervlakte.

Toch biedt het groen licht van Sogepa geen waterdichte garantie dat de Chinezen in Gosselies zullen neerstrijken. Andere kandidaten hebben zich gemanifesteerd voor de Caterpillar-site. Gosselies moet ook concurreren met andere Europese steden voor de komst van Thunder Power. Er is bijvoorbeeld al een intentieverklaring ondertekend met Catalonië.

Starten in 2020

Het Chinese Thunder Power eigende zich de voorbije jaren een plek toe op de Europese autosalons. Het kwam in 2015 verrassend met een elektrische conceptcar die veel weg had van de Tesla Model S, met een autonomie van 650 kilometer en 40 procent goedkoper dan het Tesla-model. Thunder Power bevestigt nu dat het 40.000 wagens per jaar wil verkopen in Europa.

55.000 e-auto's Waals Minister van Economie Pierre-Yves Jeholet (MR) denkt dat er op termijn tot 55.000 elektrische wagens per jaar kunnen worden gebouwd in Gosselies.

De Waalse minister van Economie Pierre-Yves Jeholet (MR) denkt dat de productie van Chinese elektrische wagens in België kan starten in 2020. De activiteit zou 650 banen opleveren, voor een productiecapaciteit van 15.000 wagens per jaar. Op termijn zou de productie moeten opgedreven worden tot 55.000 wagens per jaar.

'Het gaat om een reële opportuniteit om Wallonië in te schrijven in een industrie van de toekomst', aldus Jeholet. 'Thunder Power zou op termijn een beroep willen doen op een lokaal ecosysteem van meer dan 200 ondernemingen.'