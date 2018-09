Waals geld naar Maagdeneilanden voor redding Caterpillar-site

De Taiwanese autobouwer Thunder Power eist dat de Waalse overheid 50 miljoen euro op een rekening op de Maageneilanden stort vooraleer het elektrische wagens zal bouwen in de oude Caterpillar-fabriek.

2 september 2016 was een zwarte dag voor Wallonië. De Amerikaanse materiaalbouwer Caterpillar kondigde toen aan zijn Belgische fabriek in Gosselies te sluiten. Duizenden mensen verloren hun job.

Twee jaar later is er een overnemer opgedoken voor het enorme bedrijventerrein in de buurt van Charleroi. Thunder Power, een Taiwanese producent van elektrische auto's, wilde in Gosselies zijn nieuwe 'haut gamme'-model Sedan bouwen, bleek in juli. De Waalse fabriek, die het haalde van een Catalaanse site, zou van Thunder Power het monopolie voor de Europese markt krijgen.

Na die aankondiging ging de Tesla-concurrent uit Taiwan echter dwarsliggen. Zo wil Thunder Power niet langer de luxueuze Sedan maar de compacte Chloé bouwen in Charleroi, meldt L'Echo. De Chloé is een kleinere stadsauto voor het brede publiek.

'De Sedan droeg onze voorkeur weg, maar de Chloé is het meest geavanceerde model', zegt Sogepa-topman Renaud Witmeur in L'Echo. 'In de autosector is de factor tijd cruciaal. Het is vandaag dat de markt boomt.'

Plafonds verhogen

Ook op financieel vlak toveren de Taiwanezen nieuwe voorwaarden uit hun hoed. De switch naar de Chloé verkleint de nodige investeringskost in Charleroi. 'Voor de Sedan hadden we bijvoorbeeld de plafonds van de fabriek moeten verhogen', zegt Witmeur. 'Met de Chloé is dat niet meer nodig.'

50 ThunderPower Wallonië wil 50 miljoen investeren in ThunderPower Belgium.

Daardoor daalt de totale investering in Charleroi tot 175 miljoen euro, waarvan de Waalse overheid 50 miljoen euro moet ophoesten.

Nog belangrijker was dat de Chinezen weigerden een Belgisch filiaal op te richten voor de Waalse investering. Thunder Power-CEO Wellen Shem stond erop dat Sogepa zijn investering rechtstreeks stort op een rekening van de holding op de omstreden Maageneilanden.

Garanties

Sogepa moest dus kiezen: het project annuleren of ingaan op de voorwaarden. De raad van bestuur koos voor dat laatste, al heeft Sogepa naar eigen zeggen voldoende garanties gekregen dat het geld weldegelijk in Wallonië wordt geïnvesteerd. 'In de seconde dat we het geld op de rekening van de holding storten, zal Thunder Power zijn filiaal in België oprichten met een kapitaal van 100 miljoen euro', stelt Witmeur.

Bovendien mag Sogepa een vertegenwoordiger naar de raad van bestuur van Thunder Power Belgium afvaardigen. Ook mogen de Walen alle uitgaven van het bedrijf validieren. De dividenden worden in België belast. ThunderPower stelt ook een beursgang in het vooruitzicht. 'Ik denk dat deze garanties beantwoorden aan de grote minpunten van de Maagdeneilanden', zegt Witmeur.

Dit is niet de constructie die we verkiezen, maar onze voorwaarden van juli leiden tot een blokkering waardoor het hele project in Charleroi mogelijk niet kon doorgaan. Renaud Witmeur Topman Sogepa

Sogepa beseft dat de hele operatie verre van ideaal is. 'Dit is niet de constructie die we verkiezen, maar onze voorwaarden van juli leidden tot een blokkering waardoor het hele project in Charleroi mogelijk niet kon doorgaan', zegt Witmeur. 'Daar kon ik moreel niet mee leven.'