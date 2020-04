‘Waarom hebben we niet meer geleerd uit China?'...

De fabrieken van Volvo in China, Zweden en Gent moesten door het coronavirus allemaal dicht. Maar de Belgische topman Geert Bruyneel pleit voor vertrouwen in de toekomst. ‘De angst die werd gecreëerd, was deels onnodig.’

‘Ik ruik graag de geur van de werkvloer. Dat mis ik enorm.’ Geert Bruyneel (59), topmanager bij Volvo, reist normaal de helft van zijn tijd tussen de verschillende fabrieken van de Zweedse autobouwer. Nu houdt het coronavirus hem al weken vast in Göteborg. ‘Bijzonder vervelend’ vindt hij dat. ‘Ik was zo graag al eens bij Volvo Gent langsgegaan.’ Bruyneel kent de Gentse fabriek goed. Van 2010 tot 2013 leidde hij de grootste privéwerkgever van Oost-Vlaanderen. Vandaag is de manager als hoofd van de wereldwijde productie verantwoordelijk voor alle Volvo-fabrieken in China, Zweden, de VS en Gent, samen goed voor 25.000 werknemers.

We spreken Geert Bruyneel donderdag via Skype. Van op zijn bureau kijkt hij uit op de fabriek in Göteborg. Op het computerscherm beperkt de achtergrond zich tot groene gordijnen, een whiteboard en enkele plafondtegels.

We zijn klaar om weer op volle snelheid te werken in Gent. Als dat niet mag, zal het aanvoelen als een valse start. Geert Bruyneel Hoofd globale productie Volvo





De vraag wat hij tegenwoordig in het weekend doet, vindt hij nogal bizar. Volvo bepaalt dag en nacht het leven van de ingenieur, die er in 1988 begon. ‘Ik werk 365 dagen per jaar’, zegt hij. ‘Als ik opsta, hebben de fabrieken in China al een paar uur gedraaid. Als ik ga slapen, zijn ze in Amerika nog een paar uur bezig. Ik ben altijd beschikbaar.’

De voorbije weken was Bruyneel koortsachtig bezig met de heropstart van de elf Volvo-fabrieken. De Chinese vestigingen ontwaakten midden maart na zeven weken uit hun coronaslaap. De Zweedse fabrieken draaien sinds maandag op volle toeren. Na een sluiting van een maand heeft Volvo Car Gent een testweek achter de rug. De fabriek, waar anders elke dag 1.000 auto’s van de band rollen, wil zo snel mogelijk helemaal opstarten. ‘Als we maandag de volledige productie niet kunnen opstarten, zou dat een grote ontgoocheling zijn.’



Wanneer besefte u dat het coronavirus stevig zou huishouden?

Geert Bruyneel: ‘Ik zag de impact van het virus begin dit jaar al in China. Toen ik terugkwam van een bezoek, moest ik uit voorzorg twee weken in thuisquarantaine. Nadien kwam het virus ook naar Europa. Ik heb de film van corona dus al twee keer gezien, elke keer met hetzelfde scenario. Al in een vroeg stadium hebben we bij Volvo begrepen dat het virus morgen niet weg is. We moeten ermee leren omgaan.’



Jullie fabrieken in China zijn midden maart heropgestart. Welke lessen heeft Volvo daaruit getrokken?

Bruyneel: ‘De belangrijkste les is dat je niemand buiten beschouwing mag laten. We moeten alle activiteiten in de fabriek screenen, zowel in de productie als in de bureaus. Voor iemand die alleen in de lasafdeling staat, hoef je geen speciale maatregelen te nemen. Maar vooral de eindassemblage, waar de verschillende stukken worden samengebracht en de meeste mensen werken, moesten we aanpassen.’



Welke stations in de fabriek zijn de meeste kritische?

Bruyneel: ‘Sommige onderdelen kan je moeilijk met één persoon monteren. Neem nu een bumper: daarvoor heb je vier handen nodig. Die arbeiders zitten niet op elkaars knie, maar je kan geen anderhalve meter afstand garanderen. Dus moeten we een oplossing bedenken die toelaat een bumper met hulpmiddelen te monteren. Dat lukt vaak door kleine investeringen. We gebruiken bijvoorbeeld een speciale tool waarmee een arbeider een bumper alleen kan opheffen. We zoeken hoe één persoon een klus kan klaren, maar daarvoor hebben we de snelheid van de productie met de helft verlaagd.’



De productie draait dus op halve kracht?

Bruyneel: ‘Deze week hebben we in Gent alles getest. De opdracht was niet zo veel mogelijk auto’s maken, wel de gezondheid van de werknemers waarborgen en de machines heropstarten. In eerste instantie gaat alles trager, maar het is niet de bedoeling dat blijft duren. We zijn klaar om weer op volle snelheid te werken. Als dat niet mag, zal het aanvoelen als een valse start.’



Is de onzekerheid over de precieze heropstartdatum van Volvo Gent niet frustrerend?

Bruyneel: ‘Het is nu eenmaal een complexe situatie. Er spelen drie belangrijke factoren. De eerste is de bevoorrading van de onderdelen, die uit de hele wereld komen. Volgende week zullen alle wielen, sturen en zetels in Gent beschikbaar zijn. Het tweede element is de situatie van de fabriek en de werknemers. Dat is nu in orde. De derde factor is de verkoop. Als er geen wagens verkocht worden, moeten we er ook geen produceren. Maar Gent heeft op dat gebied geluk. De XC40 (de kleine SUV die de fabriek maakt, red.) is zo populair dat we met een zeer groot orderboek zitten en een vrij lange periode van productie voor de boeg hebben. De komende weken zullen we de productie zeker niet moeten staken bij gebrek aan vraag.

Is de fabriek volledig coronaproof?

Bruyneel: ‘Op volle snelheid kunnen we niet alle coronamaatregelen 100 procent nakomen. We moeten keuzes durven te maken. Een fabriek van een groot bedrijf als Volvo is supergestructureerd. Buiten de fabrieksmuur bestaat bijna geen enkele plek waar alles zo doordacht gebeurt, met instructies tot op de milliseconde. In zo’n standaardomgeving kan meer. Als je spreekt over een exitstrategie, moet je bedrijven durven te zeggen: toon eens dat het kan. Wij kunnen een voorloper zijn.’

Een fabriek kan geen jaar aan een stuk dicht blijven. Dan ligt de maatschappij allang op haar gat. Geert Bruyneel Hoofd globale productie Volvo





Wat vindt u van de Belgische aanpak van het coronavirus?

Bruyneel: ‘Ik kan begrijpen dat de regering er in het begin met de grove borstel doorging om de mensen wakker te schudden. De volksgezondheid komt op de eerste plaats. Maar tegelijk moet je de totaliteit van het land bekijken. En dan vind ik het niet juist om op lange termijn alles te sluiten, en alles dit en alles dat. Een brood kopen bij de bakker is niet hetzelfde als naar Rock Werchter gaan. Een fabriek kan geen jaar aan een stuk dicht blijven. Dan ligt de maatschappij allang op haar gat. Als we de impact van de crisis op een andere manier hadden beperkt, zaten we nu met een veel minder zware economische factuur.’



Wat kon dan beter?

Bruyneel: ‘Ik stel mij toch een aantal vragen. Ik begrijp dat we in deze ongekende crisis niet helemaal klaarstonden. Maar waarom heeft de politiek in Europa en België de aanpak van het virus niet preventief voorbereid, gezien de situatie in China enkele maanden voordien? Kon het scenario voor de aanvoer van mondmaskers en de verspreiding van informatie niet voor 88 procent klaarliggen toen de crisis in Italië begon? Waarom hebben we niet meer geleerd uit China? Het risico dat het virus naar Europa zou komen, was toch niet zo klein?’



Was Volvo voorbereid? Jullie organiseerden op 5 maart in Gent nog een groot feest om de nieuwe batterijfabriek in te huldigen. Tientallen politici en journalisten liepen in dichte drommen door een kleine hal. Was dat een goed idee?

Bruyneel: (grijnst) ‘Dat is een gevoelig onderwerp. Ik heb die dag gezegd dat economen de impact van de crisis enorm onderschatten, want ik wist wat er in China aan de hand was. Maar ik wil daar geen statements over maken. Dankzij onze fabrieken in China waren we goed geïnformeerd. We hebben de fabriek in Gent op het juiste moment stilgelegd (op 17 maart, de dag van de aankondiging van de Belgische lockdown, red.). En de dag nadien zijn we begonnen met de voorbereiding van de heropstart.’



Handelde de federale regering dan te radicaal?

Bruyneel: ‘Nee. Ik denk dat we in het begin nog radicaler en sneller hadden moeten ingrijpen, maar tegelijk een strategie hadden moeten uitbouwen om onze toekomst niet volledig te hypothekeren. Ik vrees dat er angst gecreëerd is die deels onnodig was. Dat laat zich voelen in het consumentenvertrouwen. En dat is een fundamenteel verschil met Zweden, waar totaal geen angstgevoel leeft en we vlot terugkeren naar de normaliteit.’

Geert Bruyneel (59)

Industrieel ingenieur

Werkt sinds 1988 bij Volvo Cars

Van 2010 tot 2013 directeur van de fabriek in Gent

Sinds 2018 als hoofd van de globale productie verantwoordelijk voor elf fabrieken in China, Zweden, de VS en Gent

Volvo Cars Zweedse autobouwer, eigendom van de Chinese Geely Holding

Omzet (2019): 274,1 miljard kronen (26 miljard euro)

Bedrijfswinst (ebit): 1,36 miljard euro

Verkoop: 700.000 auto’s

Aantal werknemers: 41.500

Fabrieken in China, Zweden, de VS en Gent





Zweden is een van de weinige Europese landen die voor soepele en vrijwillige coronamaatregelen koos. Vindt u dat goed?

Bruyneel: ‘Eigenlijk bestaan in Zweden dezelfde richtlijnen over social distancing of handen wassen. Mensen houden afstand en bij de bakker hangt informatie uit. Maar de restaurants en cafés zijn open. De aanpak in Zweden is gebaseerd op vertrouwen. Het uitgangspunt van de overheid is: wij rekenen erop dat jullie de maatregelen naleven. Dat zit ingebakken in de Zweedse cultuur. Ik heb soms de indruk dat wij in België volwassenen te veel als kinderen behandelen. In Zweden lopen geen agenten rond om coronaboetes uit te delen.’



Wat is de financiële impact van corona op Volvo?

Bruyneel: ‘Het is te vroeg om dat precies in te schatten. Je kan zeggen: wat is een week zonder productie? Maar als je kijkt naar het aantal wagens Volvo elke dag in de hele wereld maakt (700.000 in 2019, red.), is de impact zeer zwaar. Daarom hebben we een exitstrategie nodig die de impact van het menselijke, maatschappelijke en economische leed zo goed mogelijk in evenwicht houdt. Kleine maatregelen kunnen een groot verschil maken. Het is hoog tijd dat we dat doen, want stilaan ontstaat onomkeerbaar schade.’



Zal corona de automobielindustrie veranderen?

Bruyneel: ‘Ik wil niet doemdenken. De terugslag van de economie kan een boost geven. Sterke bedrijven gaan sterker dan ooit terugkomen. Maar daarvoor is het belangrijk dat het vertrouwen terugkeert, dat we mensen niet bestoken met kortzichtige benaderingen waardoor angst in de samenleving kruipt die lang blijft hangen. Geef mensen een toekomstperspectief. Uiteraard gaan we weer op restaurant gaan en op café een pint drinken. Maar te gepasten tijde.’