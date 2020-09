Wallonië geeft Chinese autodroom op

De Waalse regering rekent er niet langer op dat het Chinese bedrijf Thunder Power elektrische auto’s zal bouwen op de oude Caterpillar-site in Charleroi. Maar het droomproject was nooit levensvatbaar.

Het Waalse Gewest kondigde de investering in 2018 trots aan. De autobouwer uit Taiwan, die op dat moment nog geen enkele wagen had verkocht, wilde in Gosselies tienduizenden elektrische auto’s per jaar bouwen voor de Europese markt. De Chinezen zouden door de investering 650 jobs creëren. Dat was groot nieuws voor de regio, die na de sluiting van de Caterpillar-fabriek in 2016 2.300 jobs verloor.