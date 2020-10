'We waren het enige alternatief bij pech'

De mobiliteitsorganisatie VAB vreesde grote gevolgen van de lockdown omdat minder pechverhelping nodig was. Tegelijk hernieuwden klanten hun abonnement niet en viel de verkoop van tijdelijke formules stil.

Het viel uiteindelijk beter mee dan verwacht. 'We waren tijdens de lockdown een essentiële dienst, in tegenstelling tot garages en bandencentrales. Voor veel mensen waren we het enige alternatief bij pech. In plaats van de gevreesde halvering haalden we ruim 80 procent van de normale volumes', zegt CEO Geert Markey. 'Mensen hebben hun abonnement toch vernieuwd'.

Corona zorgde in het begin voor complexere interventies. Zo werd systematisch een vervangwagen meegenomen zodat de gestrande automobilisten niet in de cabine moesten plaatsnemen. Nu kunnen de pechvogels wel naast de chauffeur zitten dankzij mondmaskers en een afscheiding in plexiglas.

Tijdens de lockdown waren de avond- en weekenddiensten waren lichter, omdat de horeca en alles wat met vrije tijd te maken had dicht was. Er waren wel veel meer fietsinterventies, vertelt Markey.

We hadden ons voorbereid op veel vakanties in eigen land, maar Belgen nog massaal op het laatste moment met de auto naar Frankrijk getrokken.' Geert Markey CEO VAB

De zomer was minder druk dan verwacht. 'We hadden ons voorbereid op een scenario dat veel mensen vakantie in eigen land zouden nemen, maar door de onheilspellende berichten over een nakende tweede golf zijn Belgen nog massaal op het laatste moment met de auto naar Frankrijk getrokken. We hebben daar veel pechdossiers binnengekregen', zeg Markey.

Hoe verleent VAB bijstand in tijden van code rood en oranje? 'We hebben onze klanten een garantie en dekking gegeven. We komen dus tussen, tenzij een regelgever het zou verbieden', zegt Markey. 'En soms is er wel overmacht. Als er niet gevlogen wordt, mensen een ziekenhuis niet in mogen of we niet in een land kunnen opereren, staan we machteloos. Er waren zo wel enkele gevallen, maar dat zijn gelukkig de uitzonderingen.'

Rijscholen

De VAB-rijscholen hebben ook een tijd stilgelegen, maar zijn weer actief sinds half mei. 'Alles gebeurt met mondmaskers. De auto's worden na elke les ook volledig ontsmet en dat lijkt te werken. Het is hout vasthouden, maar we hebben nog geen weet van besmettingen.' De praktijklessen in rijscholen zijn tot het einde van het jaar bijna volgeboekt. Er kwam een piek in de aanvragen door een inhaalbeweging na de lockdown.