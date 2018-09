'Weer hoge manager weg bij Tesla'

Tesla is weer een topmanager kwijt. Liam O'Connor, die de aanlevering van onderdelen onder zijn hoede had, heeft zijn ontslag ingediend.

Dat meldt althans het Amerikaanse persbureau Bloomberg op gezag van diverse bronnen. Er is nog geen bevestiging van de Amerikaanse autobouwer. O'Connor werkte sinds maart 2015 bij de maker van elektrische auto's en stond eerder bij Apple op de loonlijst.

Hij is op zijn minst de vijfde hoge manager die Tesla in enkele weken tijd verlaat. Het hoofd boekhouding, de directeur personeelsbeleid en het hoofd communicatie verlieten eerder deze maand hun post. Financieel manager Justin McAnear vertrekt in oktober.