Weinig hoop voor waterstof in Vlaanderen

De concrete toepassingen voor het gebruik van waterstof blijven de komende decennia erg beperkt.

Dat blijkt uit een onderzoek dat de Vlaamse overheid liet uitvoeren naar de effecten en prioriteiten bij de productie en het gebruik van waterstof. Sommigen voorspellen waterstof een grote toekomst omdat de stof emissievrij is.

Maar in Vlaanderen loopt de beperkte productie van waterstof volledig 'grijs', dus op basis van aardgas of steenkool. De komende jaren kan waterstof geleidelijk vergroenen via de voorlopig erg dure elektrolyse van hernieuwbare energie.

Onderzoeker Dirk Meire, die intussen op het kabinet van Vlaams minister voor Energie Zuhal Demir (N-VA) werkt, wijst er evenwel op dat Vlaanderen over te weinig groene elektriciteit beschikt om waterstof op grote schaal te vergroenen. De hernieuwbare elektriciteit die Vlaanderen de komende decennia zal produceren, is in de eerste plaats nodig voor het huidige verbruik en voor nieuwe toepassingen zoals elektrische auto's. 'De periodes met een overschot aan elektriciteit zullen tot 2030 te beperkt zijn om grootschalige investeringen in elektrolyse terug te verdienen.'

Vrachtwagens

Volgens de studie schiet waterstof op bijna elk domein te kort. Voor de verwarming van gebouwen is waterstof te onveilig, want het is snel ontbrandbaar. Voor auto's op waterstof is weinig potentieel, door het gebrek aan modellen en infrastructuur. Voor de productie van warmte is aardgas dan weer vijf keer goedkoper.

De studie ziet maar twee interessante toepassingen voor waterstof in Vlaanderen. Enerzijds kan waterstof als grondstof dienen voor enkele industriƫle processen, zoals de productie van kunstmest of kunststoffen, al beseft de studie dat het product nog veel duurder is dan fossiele grondstoffen.

Anderzijds kan het als brandstof dienen voor zwaar vervoer op lange afstand. Vrachtwagens kunnen hun CO2-uitstoot fors verminderen door te rijden met vloeibare brandstoffen op basis van waterstof.