Wereldwijd chiptekort dwingt Volvo Trucks productie terug te schroeven

Volvo Trucks gaat in zijn vestigingen wereldwijd de productie twee tot vier weken stilleggen. 'Ons orderboek is goedgevuld, maar we hebben nu eenmaal halfgeleiders nodig.'

De Zweedse vrachtwagenbouwer Volvo Trucks moet in het tweede kwartaal zijn productie substantieel terugschroeven door het wereldwijde chiptekort. Dat maakte het bedrijf maandagavond bekend. Het aandeel Volvo dook dinsdag 8 procent naar beneden in Stockholm.

Volgens woordvoerder Claes Elliasson is het de bedoeling om de productie twee tot vier weken stil te leggen. 'We zijn actief in 18 landen en we moeten nog bekijken wat de precieze impact in de verschillende vestigingen zal zijn. Het gaat om uitstel, geen afstel. Onze orderboeken zijn goedgevuld, maar we hebben nu eenmaal halfgeleiders nodig om onze vrachtwagens af te werken.'

De komende week blijven we nog draaien in Oostakker. Daarna bekijken we dag per dag en week na week of we kunnen openblijven Vera Bostijn Woordvoerster

Ook de vestiging in het Oost-Vlaamse Oostakker wordt getroffen, bevestigt woordvoerster Vera Bostijn. 'De komende week blijven we nog draaien. Daarna bekijken we dag per dag en week na week of we kunnen openblijven.' De productiestop geldt als overmacht, waardoor de werknemers op tijdelijke werkloosheid terugvallen.

Lager pitje

Voorspellingen over de precieze impact op de productie en de inkomsten wil Volvo Trucks niet doen. Deutsche Bank schat dat de vrachtwagenbouwer in het tweede kwartaal 16.000 vrachtwagens minder zal produceren, goed voor een dip in de inkomsten van 4 tot 7 procent.

De coronacrisis deed de wereldwijde vraag naar chips fors toenemen. Door de lockdowns en de verplichting om thuis te werken steeg de vraag naar chips voor computers, smartphones en spelconsoles, terwijl ook de auto-industrie sneller dan verwacht aantrok.