Wereldwijde autoverkoop krimpt met 5 procent

De auto-industrie kampt met een crisis. Niet alleen worden in de komende jaren zo'n 80.000 banen geschrapt , ook de verkoop van auto's daalt. In 2019 werden 5 procent minder auto's verkocht. Die trend houdt waarschijnlijk aan. Dat blijkt uit cijfers van de Duitse vereniging van autofabrikanten VDA.

'We verwachten voor 2019 een wereldwijd marktvolume van 80,1 miljoen personenauto's. Dat is een daling van 4,1 miljoen, meer dan tijdens de financiële crisis van tien jaar geleden', zegt VDA-voorzitter Bernhard Mattens.

Vernieuwing

De VDA wijst op enkele uitdagingen: een algemene economische krimp in Europa na jaren van hoogconjunctuur, de handelsspanningen tussen de VS en China en de brexit. Dat de sector afziet, heeft vooral te maken met de transformatie die ze doormaakt.

Strengere Europese milieuregels en een competitieve markt voor elektrische wagens dwingen autofabrikanten in een verschroeiend tempo tot vernieuwing. Wil de sector weerbaar blijven, dan moet tegen 2024 50 miljard euro in elektrisch rijden en 25 miljard euro in digitalisering worden geïnvesteerd in Duitsland, berekende de VDA.

Vooral Duitsland, waar de auto-industrie voor drie vierde afhankelijk is van de export, heeft het lastig. In 2019 zal Duitsland 12 procent minder auto's exporteren dan vorig jaar. In de rest van Europa stagneert de autoverkoop en blijft de teller hangen op 15,6 miljoen. China, de grootste automarkt ter wereld, noteert een daling van 10 procent tot 20,9 miljoen auto's. In de VS gaat het om een krimp van 2 procent.