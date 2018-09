West-Vlaamse woestijntrucks zetten koers naar Midden-Oosten

Monsterachtige vrachtwagens die olieboorinstallaties naar afgelegen plekken in de woestijn slepen: dat is de bijzondere specialisatie van de truckbouwer Mol Cy uit Staden bij Roeselare.

Mol Cy leverde die trucks al jaren in Noord-Afrika. Zo heeft het bedrijf bijna een order van 40 trucks met trailer, en nog eens 40 trailers afgewerkt voor het Algerijnse staatsenergiebedrijf .

Nu richten de West-Vlamingen hun vizier voor het eerst op het Midden-Oosten . 'Op de olie- en gasbeurs Adipec in Abu Dhabi merkten we heel wat interesse. Maar de mensen zeggen ons dat ze onze trucks eerst willen testen', zegt directeur Lieven Neuville.

Mol Cy stelde daarom vorige week een demoversie van zijn nieuwste truck voor op de truckvakbeurs IAA in het Duitse Hannover.

De nieuwe truck is de grootste woestijntruck die het bedrijf ooit heeft gebouwd. Het gevaarte is meer dan 4 meter hoog en 14 meter lang, en kan 40 ton aan materiaal verslepen.

De truck met 6x6-aandrijving kan ook ononderbroken werken bij temperaturen van meer dan 50°C. De stevige voorbumper (' koevanger ') dient om een andere vrachtwagen van het konvooi door moeilijke off road-omstandigheden te duwen.

Woestijnzand

Vooral de korrel van het woestijnzand speelt een rol. Voor de trucks in Noord-Afrika volstaan profielbanden. 'De voertuigen in het Midden-Oosten hebben daarentegen slipbanden met lijnprofiel nodig', zegt Neuville. 'Als de wielen doordraaien, zouden de vrachtwagen zich daar anders te makkelijk ingraven.'

Door een semi-automatisch bandenblaassyteem , dat de bandenspanning verlaagt en een grote contactoppervlak tussen de band en het zand creëert, krijgen de trucks in het Midden-Oosten bovendien extra grip in het zand.

Noord-Afrikaanse olieveldtrucks voeren hun lading meestal op een trailer mee. Omdat de lading in het Midden-Oosten daarentegen op de truck ligt , en dus op de aandrijfwielen zelf, moet het truckplatform daar langer zijn.

Hongkong

Mol Cy hoopt volgend jaar zijn eerste woestijntruck in het Midden-Oosten te verkopen. Maar het West-Vlaamse bedrijf heeft werk genoeg. Zo leverde de firma begin september nog een truck voor een elektriciteitsbedrijf in Hongkong. De voertuigen moeten enorme transformatoren over de hellingen van Hongkong slepen.