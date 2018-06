Winstalarm bij Daimler door handelsoorlog

Daimler (Mercedes) is het eerste bedrijf dat knipt in zijn winstprognoses als gevolg van de escalerende handelsoorlog tussen de VS en China.

Het bedrijf wijst in een persbericht in eerste instantie naar het handelsconflict tussen de VS en China. China heeft daarbij onder andere importheffingen in het vizier op auto's die in de VS vervaardigd zijn. Daimler heeft een Mercedes-Benz-fabriek in de VS.