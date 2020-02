Wrappers maken van luxewagens patserbakken

Voetbalsterren en filmmakers laten hun auto in een nieuw jasje steken bij de Antwerpse carwrapper BC Signature. ‘Een verwarmde garage en een heatgun: meer heb je niet nodig.’

Wie het onthaal van BC Signature binnenwandelt, merkt meteen dat het bedrijf in een bijzondere niche actief is. In de hal klinken harde beats. Klanten kunnen op Louis XVI-stoelen met zwarte kussens en gouden leuningen wachten. Aan de muur hangen spreuken zoals ‘Be better before you’re cheaper’. Een foto toont een getunede BMW met copulerende skeletten op de achterbank.



B&C Signature is de Belgische marktleider in carwrapping. Het bedrijfje uit Mortsel steekt auto’s in een nieuw kleurtje, maar brengt ook reclame of transparante lakbescherming op wagens aan. In de loods achteraan kleven twee twintigers met extreme precisie een voorgesneden stuk plastic op de voorbumper van een Volkswagen Golf. ‘In die laag zitten

luchtkanalen met een soort honingraatstructuur’, zegt eigenaar Thierry Verheyen. ‘Zo kunnen we de lucht eruit krijgen en ontstaan geen bubbels.’

Verheyen (36), in wit hemd en met rijkelijk gel in het haar, begon zijn carrière als autoverkoper in een Antwerpse Fiat-garage. Toen zijn experimenten met auto-stickers daar succes oogstten, volgde hij een cursus reclamebeletteraar bij Syntra in Brugge. Terwijl hij zich aanvankelijk concentreerde op lichtgevende reclame op auto’s verlegde de autodidact zijn focus vanaf 2010 naar wrapping. ‘Wrapvideo’s op YouTube bestonden toen nog niet. Het was oefenen, oefenen, oefenen.’

Voor hij de eerste auto (een Ferrari) succesvol inpakte met een grote reclame volgde Verheyen een driedaagse cursus in Dallas. ‘Daarna was ik helemaal hooked aan carwrapping.’ B&C Signature is naar eigen zeggen het enige Belgische bedrijf dat zich voltijds op carwrapping toelegt. Het bewerkt elk jaar 300 auto’s, vaak van dure merken. ‘Onze typische klanten rijden met een BMW, Audi of Mercedes, maar we doen ook Porsche, Ferrari en Lamborghini. Je kan je niet voorstellen hoeveel dure auto’s in België rondrijden. Een Porsche 911 Speedster is een exclusieve auto, maar in korte tijd hebben we drie exemplaren ingepakt.’



Omkeerbaar

Veel Porsche-garages sturen nieuwe auto’s rechtstreeks naar Mortsel voor een extra lakbescherming. B&C Signature laat de bolides ophalen in een volledig afgesloten aanhangwagen. Verheyen installeerde in de voormalige bandencentrale een speciale filtermachine, die zes keer per uur de volledige luchtinhoud filtert. ‘In een gewone garage gaat de poort voortdurend open, en dan komt er stof binnen. Dat mag absoluut niet: in een wrap zie je elk zandkorreltje.’



Waarom willen mensen een voertuig wrappen? ‘Er is maar één antwoord: het is omkeerbaar’, zegt Verheyen stellig. ‘Bij een wrap blijft het koetswerk origineel. Zelfs als je met een appelblauwzeegroene auto rijdt, kan je die laag er gewoon aftrekken en is er niets gebeurd. Als een herspoten auto wordt verkocht, denken mensen meteen dat die een ongeval heeft gehad. Of dat iemand met een cuttermes in het koetswerk heeft gesneden.’

Heel wat sterren hebben de weg naar Mortsel gevonden. Verheyen mag Rode Duivel Kevin De Bruyne en dj’s Dimitri Vegas en Like Mike tot zijn klanten reke-

nen. ‘Heb je de film ‘Patser’ gezien?’, vraagt hij. ‘Wij hebben die jeep in chroomgoud gewikkeld!’ Als bewijs toont Verheyen trots zijn portfolio. Het boek staat vol sportwagens en megajeeps, vaak met gepersonaliseerde nummerplaat. Hoewel het bedrijf 160 kleuren aanbiedt, blijken de meeste klanten voor een make-over in satijnzwart, grijstinten of wit te kiezen. ‘Gekke kleurtjes is meer iets voor tuners, en die kopen zelf een rol folie online’, vertelt Verheyen. ‘Onze klant is eerder een CEO of een kaderlid.’

Duur

De prijs om een wagen in te pakken, is dan ook niet min. ‘Een wrap kost 3.000 euro. Dat klinkt duur, maar er kruipen 40 werkuren in. Lakbescherming kost 6.000 euro voor een volledige auto. Maar dat doen we meestal enkel op de snuit van een voertuig, omdat steenslag meestal op de motorkap en de voorbumper voorkomt.’

Verheyen ergert zich aan concurrenten die veel lagere prijzen aanrekenen. ‘Sommigen wrappen een auto voor 1.500 euro. Ik heb er geen flauw idee van hoe dat kan. De drempel voor carwrapping is laag: je hebt alleen een verwarmde garage nodig en een heatgun om de laag er weer af te halen. Maar hier staan auto’s van 70.000 tot 1 miljoen euro. De eigenaar van zo’n supercar wil zijn auto niet naar een shady garage brengen.’

Wrapping heeft de voorbije jaren de wind in de rug. Dat is volgens Verheyen te danken aan de Amerikaanse elektrische autobouwer Tesla. ‘Elke twee weken staat hier een Tesla. Dat merk heeft maar zes kleuren in het gamma en het spuitwerk lijkt nergens naar. Daardoor hebben die auto’s snel last van steenslag.’

The Fast and the Furious

Verheyen wrapt ook helikopters en boten. ‘Onlangs werden we gebeld voor de laatste film van The Fast and the Furious. We moesten een gele helikopter in donkermatgrijs bedekken. Die heeft dan één dag in Londen rondgevlogen.’



Ondanks die bijzondere opdrachten verdient Verheyen geen bergen goud. Volgens de jongste jaarrekening maakte zijn bedrijf vorig jaar 8.000 euro bedrijfswinst, een jaar eerder ging het 20.000 euro in het rood. Verheyen wijt dat aan de verhuizing en de eerste personeelsleden die hij in dienst nam. ‘Ik heb dit bedrijf niet opgericht om bakken geld te verdienen, maar omdat ik dit doodgraag doe.’