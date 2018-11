X-Fab en BMW luiden alarm over autosector

Dramatische resultaten van autobouwers en toeleveranciers illustreren hoe hard de Trump-handelsoorlogen pijn doen. En waarom de tussentijdse verkiezingen in de VS beleggers een - beetje - hoop geven.

Wie er nog aan twijfelt dat de autosector in het derde kwartaal op een muur is gebotst, heeft de kwartaalupdates van BMW en X-Fab nog niet doornomen.

Dramatisch was vooral het rapport van X-Fab . Na publicatie van de cijfers negen maanden ver in het boekjaar halveert de chipbakker in één trek de prognose voor het volledige boekjaar. In plaats van stevige groei, zal de bedrijfswinst door een verlieslatend vierde kwartaal 40 procent zakken.

6x Bradeerprijs voor luxeauto Beleggers waarderen BMW nu nog tegen 6 keer de winst over het voorbije boekjaar

Eind vorige maand had ook Melexis, het veel stabielere zusterbedrijf van X-Fab, al een minder dramatische maar even verontrustende boodschap over de autobranche uitgestuurd. De autosector is de belangrijkste afzetmarkt voor X-Fab, in 2017 goed voor 44 procent van de groepsomzet.

En dat het in die sector niet pluis zit, leren de kwartaalcijfers van BMW . De Duitse autobouwer zag spijts een eerdere winstwaarschuwing de winst in het derde kwartaal nog forser dan verwacht dalen. De bedrijfswinst van de kernactiviteit, de autotak, halveerde bijna naar 930 miljoen euro, terwijl analisten gemiddeld op 1,2 miljard rekenden. Daardoor halveerde de winstmarge in het derde kwartaal, van 8,6 naar 4,4 procent.

De autobouwer waarschuwt bovendien dat ook het vierde kwartaal moeilijk wordt. De oorzaak is dezelfde toxische cocktail die BMW in september aangaf: een mix van de impact van handelsoorlogen en de nieuwe Europese milieunormen. BMW zakt 'slechts' 2 procent, maar dat komt vooral omdat beleggers de ooit zo bewonderde autoproducent al zwaar afgestraft hadden.

BMW noteert nu nog tegen 6 keer de winst over het voorbije boekjaar. Een duidelijk teken van het armageddon dat beleggers nu door de mix van handelsoorlogen, de opmars van elektrische auto's en de sneller dan verwachte troonsafstand van Koning Diesel in de koers verrekenen.

Een verdeeld Amerikaans Congres is goed voor aandelen Torsten Slok Deutsche Bank

Kortom: nu het duidelijk wordt dat de handelsoorlogen van Trump zwaar in de bedrijfsresultaten beginnen te bijten, is niet alleen de autosector vragende partij voor een 'de-escalatie'. Vandaar de positieve beleggersreactie op de tussentijdse verkiezingen in de Verenigde Staten. De Bel20 en de Euro Stoxx50 , de korf steraandelen van de eurozone, koersen dik 1 procent hoger.

'Een verdeeld Amerikaans Congres is traditioneel goed voor aandelen en we verwachten dat het dit keer niet anders zal zijn', stelt Deutsche Bank-hoofdeconoom Torsten Slok in een eerste reactie.

Dat de Republikeinen hun controle op de Senaat betonneren, betekent zo goed als zeker dat de maatregelen van president Trump over de voorbije twee jaar 'verworven' zijn. En dat is vooral de forse belastingverlaging, economische doping die Wall Street in het eerste jaar na de presidentsverkiezingen van eind 2016 zo'n 70 records opleverde.