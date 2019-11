'Zeebrugge blijft Amerikaanse Tesla's invoeren'

De Europese gigafabriek van de Amerikaanse autofabrikant Tesla komt in Berlijn. Maar in Zeebrugge heerst geen paniek.

Elon Musk, topman van de autobouwer Tesla, maakte dinsdag bekend dat zijn nieuwe Europese autofabriek in het Duitse Brandenburg komt, dicht bij de nieuwe luchthaven van Berlijn. In zijn vierde gigafabriek wil Tesla vanaf 2021 de nieuwe urbane terreinwagen Model Y van de band laten rollen.

Musk loofde de Duitse auto-industrie. ‘Sommige van de beste auto’s ter wereld worden in Duitsland gemaakt. Iedereen weet dat de Duitse engineering uitmuntend is. Dat is een van de redenen waarom we onze Europese gigafabriek in Duitsland neerzetten. Ik kom vaak naar Berlijn. Berlin rocks!’

10.000 banen De fabriek kan volgens Duitse media 10.000 banen opleveren, waarvan 6.000 à 7.000 in de productie alleen al.

Toch wordt de keuze gezien als een opgestoken middelvinger naar de gevestigde Duitse auto-industrie, die hoofdzakelijk in het zuiden van het land is gevestigd. Met een fabriek in Brandenburg - ver weg van de autofabrieken van VW, Mercedes, Porsche en BMW - had niemand rekening gehouden. Of Tesla overheidssteun krijgt voor zijn gigafabriek is onduidelijk.

Via Twitter maakte Musk dinsdag bekend dat Tesla op de nieuwe locatie accu’s, aandrijfsystemen en auto’s gaat bouwen, te beginnen met het Model Y. Op termijn zou het de bedoeling zijn er ook het Model 3 te bouwen. De fabriek kan volgens Duitse media 10.000 banen opleveren, waarvan 6.000 à 7.000 in de productie alleen al.

Waarnemers sluiten niet uit dat Musk voor Berlijn koos voor de nabijheid van Polen, waar de loonkosten veel lager liggen dan in Duitsland. De grens is op forenzenafstand. Berlijn heeft ook een welvarende start-upcultuur. Musks keuze heeft ook iets symbolisch. Berlijn is de stad waar Ford in 1926 met zijn Model T voor het eerst de concurrentie aanging met de Duitse auto-industrie.

Schermvullende weergave Tesla-topman Elon Musk werd in 2015 nog ontvangen door de burgemeester van Antwerpen Bart De Wever. ©Photo News

Ook Vlaanderen en Nederland, waar Tesla in Tilburg een montage- en servicewerkplaats heeft, waren ooit in de running voor de fabriek. Plannen om die in het Verenigd Koninkrijk neer te zetten werden geschrapt wegens de onzekerheid door de brexit. Drie jaar geleden wou Musk er nog een researchafdeling vestigen. Nu zal het Verenigd Koninkrijk Tesla’s beleverd krijgen via Zeebrugge.

Zeebrugge

Musk koos Zeebrugge begin dit jaar uit als dé Europese invoerhaven voor Tesla’s vanuit de VS. Zeebrugge is het Europese centrum van waaruit alle Tesla’s naar 14 landen worden uitgevoerd. Zopas kwam ook het VK erbij als eindbestemming.

Tesla bouwt in Duitsland een nieuwe SUV. Dat betekent dat de andere modellen nog altijd ingevoerd moeten worden via Zeebrugge. Marc adriansens topman ico België

Sinds begin dit jaar lopen in Zeebrugge per kwartaal gemiddeld tien autoschepen met Tesla’s aan. Die hebben 3.500 tot 5.000 Tesla’s aan boord. Op de terminal worden die klaargestoomd voor ze naar de afhaalposten van Tesla gaan. Tesla werkt zonder dealers. Bij ICO, dat in Zeebrugge de grootste autoterminal ter wereld uitbaat, worden de Tesla’s geïnspecteerd, gewassen, opgeladen als dat nodig is, en voorzien van de laatste accessoires.

Marc Adriansens, topman van ICO België, denkt niet dat de Duitse fabriek een grote impact zal hebben op Zeebrugge. ‘Het gaat in eerste instantie om de bouw van een nieuwe SUV. Dat betekent dat de andere Tesla-modellen nog altijd ingevoerd moeten worden vanuit de VS.’