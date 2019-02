Zeebrugge wordt Tesla-haven van Europa

In Zeebrugge zijn de eerste Tesla’s van Model 3 gelost bij ICO, ’s werelds grootste autoterminal. Elke week volgt een nieuwe levering. Dat levert 200 jobs op.

De Amerikaanse producent van elektrische auto’s Tesla is begonnen met de uitrol van zijn nieuwe Model 3 voor de Europese markt. Die zal verlopen via de haven van Zeebrugge, de grootste overslaghaven voor auto’s in de wereld. Als geen ander wist Tesla-topman Elon Musk dat evenement te promoten. In december verschenen op meerdere jobsites, waaronder die van de VDAB, vacatures voor een job bij Tesla in Zeebrugge. Toen al bevestigde de topman van de Zeebrugse autoterminal International Car Operators (ICO) dat hij ‘een mooi contract had voor de behandeling van elektrische auto’s’. Een naam gaf hij niet, maar iedereen vermoedde dat het om Tesla ging.

Enkele weken geleden doken wazige foto’s op van Model 3-auto’s - de goedkoopste Tesla, al kost die nog altijd 58.000 euro - die in de haven van San Francisco aan boord van de Glovis Captain werden gereden. Nadien hielden bootspotters de vaarroute van het schip online nauwlettend in de gaten. De Glovis zou 3.000 Tesla’s aan boord hebben met bestemming Europa. Gisteren bevestigde Musk op Twitter dat zijn Tesla’s in Zeebrugge zijn aangekomen.

Draaischijf van de e-auto De terminal van ICO in Zeebrugge is een draaischijf voor internationale autotrafieken en kan het best vergeleken worden met een grote luchthaven. 18 internationale rederijen voeren er dagelijks auto’s aan van 45 merken, waarvan 30 procent Japans is. ICO behandelde vorig jaar in Zeebrugge 2,1 miljoen auto’s op een totale auto-overslag van 2,8 miljoen. ICO bereidt zich intensief voor om de grootste ‘e-autohaven’ ter wereld te worden. De terminal wordt met een derde uitgebreid tot 200 hectare, een investering van 30 miljoen. Samen met Engie en het Zeebrugse Havenbedrijf investeert het op de site ook 55 miljoen euro in elf windmolens. Die moeten samen met de zonnepanelen de energie voor de laadpalen leveren. Amper 1 procent van de auto’s die bij ICO worden gelost en geladen, is vandaag elektrisch. Topman Marc Adriansens verwacht dat dat tegen 2025 30 procent wordt. In België stelt de dochter van het Japanse Nippon Yusen Kaisha 1.250 mensen tewerk, van wie twee derde in Zeebrugge en de rest in een autoterminal Antwerpen. Daar worden jaarlijks een half miljoen auto’s gelost en geladen. ICO boekte in 2017 153 miljoen euro omzet en 21 miljoen euro cashflow.

De topman zou gistermorgen een ‘persoonlijk inspectiebezoek’ brengen aan de terminal in Zeebrugge. Het Europese topmanagement van Tesla en dat van ICO zaten daar op hem te wachten. Maar later op de dag kwam een bericht dat hij pas vandaag met zijn privéjet in Oostende zou landen. Een officiële bevestiging kwam er echter niet. ‘Musk is onvoorspelbaar’, was gisteren te horen in Zeebrugge.

De Tesla’s worden gelost bij ICO, dat in Zeebrugge de grootste autoterminal in de wereld uitbaat. De mensen op de terminal gaan de Tesla’s op punt zetten. Dat gaat van wassen, volledige inspectie, upgraden van elektronica tot het verpakken van de auto. Van op de terminal vertrekken de elektrische auto’s dan rechtstreeks naar de ‘oppikpunten’ voor de consument. België heeft vijf dergelijke Tesla-stores. Om kosten te besparen werkt Tesla zonder invoerders en dealers. Een auto bestellen gebeurt via het internet. Vanuit Zeebrugge vertrekken de Tesla’s naar 14 landen in Europa.

Extra havenarbeiders

Om het extra en vooral het nieuwe soort werk aan te kunnen - het gaat om elektrische auto’s - heeft ICO 150 mensen aangeworven. Omdat vanaf deze maand wekelijks een nieuw schip met circa 3.000 Tesla’s aan boord wordt verwacht, worden ook 50 extra havenarbeiders ingeschakeld.

ICO investeerde op zijn terminal circa 2,5 miljoen euro in 300 oplaadpunten die in sequentie een achttal auto’s geprogrammeerd kunnen opladen. Op termijn zijn er 1.500 gepland. De auto’s vertrekken 80 procent opgeladen naar de consument.

Op termijn wil het bedrijf de duizend reusachtige autoschepen die jaarlijks aan de terminal aanleggen en nu hun vervuilende motoren aan de kade laten draaien van walstroom voorzien.