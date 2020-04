Zeebrugge zit op kolossale berg auto's

De automobielsector ligt plat en de wagendealers zijn gesloten. Gevolg: de autoterminals in Zeebrugge slibben dicht.

Met een totale overslag van net geen 3 miljoen personenwagens per jaar is Zeebrugge een van de grootste auto-overslaghavens ter wereld. Schepen van overal ter wereld lossen er wekelijks tienduizenden auto's van alle merken. Die worden op gespecialiseerde terminals klaargestoomd voor de dealers of verder verscheept naar andere havens. Voor Tesla bijvoorbeeld is Zeebrugge dé invoerhaven voor de Europese markt.

Maar er is een probleem. Als gevolg van de coronacrisis is het gros van de autodealers gesloten en worden nog amper auto's verkocht. Daardoor is de toevoer naar de eindklant stilgevallen. De haven van Zeebrugge puilt dus uit van de nieuwe auto's die nergens naar toe kunnen.

'Behalve naar Rusland en Scandinavië vertrekken bijna geen auto's meer van op onze terminal', zegt topman Marc Adriansens van International Car Operators. ICO - dochter van het Japanse Nippon Yusen Kaisha - baat in Zeebrugge de grootste autoterminal ter wereld uit. Jaarlijks passeren hier 2,3 miljoen wagens. Achttien internationale rederijen voeren dagelijks auto's aan van 45 verschillende merken.

Noodverharding

'Nu staan hier op onze terminal bijna 100.000 auto's geparkeerd', zegt Adriansens. 'We hebben nog ruimte voor 10.000 auto's extra, maar dan zitten we vol. Het probleem is dat we de volgende twee weken nog minstens 30.000 auto's verwachten uit Azië. Dus moeten we op zoek naar extra ruimte.'

Van het Zeebrugse havenbestuur mag ICO tijdelijk 9 hectare braakliggende terreinen in de achterhaven gebruiken om auto's te stationeren. Maar die gronden zijn niet verhard. Adriansens: 'We starten met noodverharding op 1 hectare. Het is een test. Het is de bedoeling geleidelijk uit te breiden. We moeten wel eerst toestemming van de merken krijgen om hun auto's daar te mogen parkeren. Maar als de coronacrisis nog een tijd duurt, denken we wel 20 hectare extra nodig te hebben.'

Auto-opslag op het schip

Adriansens vreest dat het tot juli zal duren voordat het stockageprobleem is opgelost en de hele logistieke autostroom min of meer op zijn normale peil komt. 'Die capaciteitsuitbreiding en de verharding van de terreinen zal ons in elk geval heel veel geld kosten. Hopelijk kunnen we een belangrijk deel recupereren bij onze klanten.' Adriansens verwacht dat de activiteit op de terminal tussen april en juli tot een derde terugvalt.

Als het parkeerprobleem niet op tijd wordt opgelost, bestaat de kans dat de autorederijen wagens met bestemming Zeebrugge in andere havens droppen. Er wordt ook nagedacht om autoschepen voor anker te leggen in de haven en tijdelijk te gebruiken als auto-opslagruimte. Nu al varen schepen vanuit Azië naar Europa op halve kracht en kiezen ze, om tijd te winnen, een langere route langs Kaap de Goede Hoop in plaats van via het Suez-kanaal.

Gelukkig heeft Zeebrugge geen tekort aan terreinen. 'We hebben in onze logistieke zone in de achterhaven nog 50 hectare beschikbaar', zegt Rik Goetinck, de topman van de haven van Zeebrugge. 'Maar ook die is onverhard.' Goetinck sluit niet uit dat ook andere overslagbedrijven zoals P&O of C.Ro op termijn parkeerproblemen krijgen. 'Eerst waren ook parkeerproblemen ontstaan voor vrachtwagens en opleggers, maar dat hebben we opgelost door een betere benutting van de bestaande ruimtes. In uiterste nood kunnen we nog uitwijken naar de haven van Oostende.'