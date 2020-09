'Zeeuwse Buffett' verdient fors aan Duitse kampeerwagens

Nu corona de kampeerindustrie een ongeziene boost geeft, ziet de Zeeuwse ondernemer Wim de Pundert de kans schoon om zijn belang in de Duitse camperbouwer Knaus Tabbert te verzilveren.

Of de 63-jarige de Pundert de Warren Buffett van Nederland is, zoals hij zelf weleens beweert, is voer voor discussie. Vast staat wel dat de Zeeuwse ondernemer en zijn zakenpartner Klaas Meertens een uitstekend gevoel voor timing hebben.

232 miljoen Knaus Tabbert haalde 232 miljoen euro op door naar de beurs te trekken. Twintig miljoen daarvan gaat naar het bedrijf, de rest naar aandeelhouders de Pundert en Meertens.

HTP Investments, het bedrijf waarmee de Pundert en Meertens voornamelijk in de Duitse autobranche investeerden, legde in 2008 12,5 miljoen euro op tafel voor Knaus Tabbert, een Beierse fabrikant van mobilhomes en caravans die net over de kop was gegaan.

In de daaropvolgende twaalf jaar turnden de Nederlanders Knaus Tabbert om tot een groeibedrijf dat vorig jaar goed was voor een omzet van 780 miljoen en een nettowinst van 30 miljoen euro. De vooruitzichten zijn nog beter: door de coronacrisis mijden mensen vlieg- en cruisevakanties en verkiezen ze dichter bij huis op reis te gaan.

'Alleen al in mei nam de vraag met 120 procent toe ten opzichte van vorig jaar,' zegt de Pundert daarover in Het Financieele Dagblad. 'Voertuigen werden bij dealers letterlijk vanuit de dieplader verkocht, zo hard ging het.' Voor de komende jaren verwacht het bedrijf dat de omzet jaarlijks met 10 tot 12 procent aandikt.

'Succes doe je zo'

De coronacrisis biedt de Pundert en Meertens een uitgelezen kans om hun investering te verzilveren. De twee brachten woensdag een flink stuk van hun belang in Knaus Tabbert woensdag naar de beurs. Die operatie leverde de mobilehomebouwer 232 miljoen euro op. Daarvan gaat 20 procent naar het bedrijf zelf, de rest is voor de Pundert en Meertens die samen dus zo'n 212 miljoen euro cashen. De Pundert en Meertens hadden respectievelijk 58 procent en 38 procent van Knaus Tabbert in handen. Na de beursgang zou hun belang met de helft zijn teruggebracht, met Het Financieele Dagblad.

Schermvullende weergave Wim de Pundert is behalve een 'bedrijvendokter' ook een verwoed autoracer. ©Hollandse Hoogte / Peter Strelitski Fotografie

Corona blijkt dus geen slechte zaak voor de portefeuille van de Pundert, wiens vermogen door het Nederlandse zakenmagazine Quote vorig jaar werd geschat op 365 miljoen euro. De Zeelander, die negen racewagens bezit, maalt er trouwens niet om dat hij af en toe in de spotlights staat met zijn rijkdom. 'Quote is altijd aan de voorzichtige kant', antwoordde de Pundert ooit toen een journalist hem vroeg naar zijn vermogen.

Nochtans beweert de ondernemer nooit onnodige risico's te nemen. Eigenlijk net zoals hij de weg opgaat als racepiloot, liet de Pundert ooit optekenen in het managementboek 'Succes doe je zo'. 'Ik zoek mijn limiet en ga daar vijf procent onder zitten. Natuurlijk ben ik minder snel dan anderen. Maar omdat ik minder ongelukken maak, sta ik uiteindelijk toch vaker op het podium.'

Stroeve beursgang

Al verandert niet alles wat de Pundert en Meertens aanraken in goud. Een investering in de Britse jachtenbouwer Oyster Yacht liep faliekant af toen die werf twee jaar terug failliet ging.

Ook met de beursgang van Knaus Tabbert had de ondernemer op meer gerekend, ook al leverde de operatie hem miljoenen op. HTP Investments wilde aanvankelijk 48 procent van de mobilehomefabrikant naar de beurs brengen. Maar een aantal potentiƫle beleggers vond het prijskaartje dat aan de groep kleefde veel te hoog. Daarop besloot HTP 38,5 procent van Knaus Tabbert te verkopen, waardoor de beursgang de Pundert en Meertens iets minder opleverde dan ze aanvankelijk hadden gehoopt.