Zelfrijdende auto van Uber rijdt vrouw dood

Bij een ongeval met een zelfrijdende auto van de taxi-app Uber in de Verenigde Staten is zondagavond een vrouw om het leven gekomen. Het gaat vermoedelijk om het eerste dodelijke ongeval met een robotwagen en een voetganger.

Het ongeval vond plaats in Tempe, een stad in de zuidwestelijke staat Arizona. Het autonome voertuig reed een voetgangster aan die de rijbaan overstak. Zij overleed aan haar verwondingen.

Uber is een van tientallen ondernemingen die eigen systemen voor zelfrijdende voertuigen ontwikkelen en die testen in de VS. Een van de argumenten voor dergelijke robotwagens is dat de overgrote meerderheid van de verkeersongevallen te wijten is aan een menselijke fout. Tegelijkertijd was de sector zich ervan bewust dat ook met zelfrijdende auto's dodelijke ongevallen niet volledig uit te sluiten zijn.