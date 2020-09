Zelfrijdende shuttlebus maakt debuut in Gent

Militaire knowhow

Met Olli heeft Maria Middelares een Belgische primeur vast. Volgens de woordvoerder van Local Motors, die woensdag aanwezig was in Gent, mogen we ons aan meer van die lanceringen verwachten. 'We merken bijzonder veel interesse voor dit soort zelfrijdende shuttles in België.'

De verzekeraar AG Insurance ziet in Olli een manier om nieuwe kennis op te doen over hoe je zo'n zelfrijdende wagen moet verzekeren. 'Auto's worden steeds meer uitgerust met veiligheidssystemen en op termijn ook met software die autonoom rijden mogelijk maakt,' zegt directielid Edwin Klaps. 'Dat stelt ons als verzekeraar voor enorme uitdagingen, en er zijn nog niet veel data beschikbaar waarop we ons beleid kunnen baseren. Wat als een camera of een sensor op zo'n zelfrijdende auto doldraait? Wie is dan aansprakelijk? Ook de wetgeving is nog niet helemaal mee met die nieuwe trends. De wet bepaalt nog altijd dat steeds een bestuurder van vlees en bloed aanwezig moet zijn in een zelfrijdende auto. Een project als Olli is voor ons beheersbaar genoeg en helpt ons om hier meer ervaring in op te doen.'