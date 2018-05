Zes op de tien verkochte auto's rijden op benzine

De populariteit van de dieselauto in België neemt spectaculair af.

Terwijl de diesel in augustus nog goed was voor 48 procent van de verkoop van nieuwe auto’s, reed amper een op drie van de in april ingeschreven auto’s op diesel. Dat blijkt uit de inschrijvingscijfers van de automobielorganisatie Febiac. Met bijna 33.000 inschrijvingen tekende de benzinewagen vorige maand voor 60 procent van de Belgische autoverkoop.