Zestig oldtimers onder de hamer in Brussel

De auto's komen in hoofdzaak van particulieren, onder meer van de gewezen racepiloten Jean-Michel Martin en Henri Rebout.

Oldtimers wisselen aan de lopende band van eigenaar, maar het gebeurt niet vaak dat tientallen auto's in één keer geveild worden en al zeker niet in België. Toch is er, na de verkoop van ruim 100 reservevoertuigen uit de fameuze collectie Mahy tijdens de zomer, een tweede grote verkoop op komst.