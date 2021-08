Zoooommm in plaats van broemmm

In de formule-1 is Ferrari de afgelopen jaren gezakt naar de subtop.

Een SUV van Ferrari kunnen puristische fans al met moeite slikken, maar echt moeilijk wordt het als een nieuwe generatie sportwagens de V8's en V12's inruilt voor elektromotoren. Toch wordt dat vanaf woensdag de taak van Benedetto Vigna.

Met de keuze van het witte konijn Vigna als nieuwe CEO maakte Ferrari eerder dit jaar zijn positionering als auto- en technologieconcern duidelijk. Vigna komt van de Frans-Italiaanse chipreus STMicroelectronics. Zo sloegen de Agnelli's alle hoop van beleggers aan diggelen om Ferrari veel hoger te kunnen waarderen: als loepzuiver luxemerk dat als bijproduct nog auto's maakt.

Vigna begint zijn taak met de nodige tegenwind. De Amerikaanse analisten van Goldman Sachs zien de komst van Vigna vooral als een voorbode van de komst van een e-Ferrari. In Maranello wilden ingenieurs voorlopig niet verder gaan dan hybrides, waarbij een elektromotor de verbrandingsmotor ondersteunt. Maar nu lijkt een volledig elektrische Ferrari toch onvermijdelijk.

Ferrari geldt samen met VW-dochter Porsche als voorbeeld van hoe je als klein merk toch slordig veel geld kunt verdienen.

Daar kunnen de zakenbankiers op zich best mee leven, maar ze zien wel op tegen de investeringen die daar de komende jaren voor nodig zijn. Goldman Sachs schat die tot 42 miljoen euro per jaar tot 2030. Dat lijkt veel, maar het valt in het niets bij de elektrische offensieven van andere, grotere automerken. Het Volkswagen-concern pomt de komende vier jaar niet minder dan 73 miljard euro in elektrificatie.

Ferrari is natuurlijk veel kleiner, maar zelfs dan vallen de door Goldman Sachs geschatte investeringen in elektrificatie op: het concern gaf vorig jaar in totaal meer dan 500 miljoen euro uit aan onderzoek en ontwikkeling. Toch was het voor de zakenbank een aanleiding om haar koersdoel voor Ferrari te verlagen van 192 euro naar 170 euro. De elektrificatie mag nodig zijn, ze tast de komende jaren wel de winst aan.

Zulke strenge rapporten is Ferrari niet gewend. Het geldt samen met VW-dochter Porsche als het voorbeeld van hoe je als klein merk toch slordig veel geld kunt verdienen. Concurrenten als Aston Martin, Lotus en McLaren kunnen alleen maar dromen van de winstmarges bij Ferrari. Zelfs in coronajaar 2020 haalde Ferrari een operationele winstmarge van 33 procent. Dat betekent dat op elke euro die Ferrari aan auto's, accessoires, petjes en sjaaltjes verkoopt er 33 cent winst is.