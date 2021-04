Zustermerk Volvo mikt dit jaar op 2.000 abonnees

Nog deze maand levert Lynk & co. zijn eerste wagen af aan een Belgische klant. Het zusterbedrijf van Volvo hoopt met zijn abonnementsformule dit jaar 2.000 gebruikers te verleiden.

Lynk & co. is het Chinese zustermerk van Volvo, en behoort toe aan de Chinese autobouwer Geely. De topman van Lynk & co. is de Vlaming Alain Visser, die voordien aan de slag was Volvo. Eind vorig jaar lanceerde de autobouwer jaar zijn Model 01, een hybride SUV, op de Europese markt.

Uniek aan Lynk & Co. is het verdienmodel. De gebruikers betalen een maandelijkse vergoeding van 500 euro, inclusief btw en diensten zoals onderhoud en pechverhelping. ‘Ons hele concept draait rond membership - zoals bij Netflix of Spotify - met een maandelijks contract dat elke maand opzegbaar is’, zei Alain Visser eerder aan De Tijd. De gebruikers kunnen hun Lynk delen met anderen. ‘Elke dag dat je de auto deelt, gaan je kosten omlaag. Zo kan je het totale bedrag terugverdienen.’

Deze maand kan Lynk & co. zijn eerste wagen, een variant van de Volvo XC40, afleveren bij een gebruiker. Volgens Visser bestaat er interesse in de abonnementsformule. Cijfers wil hij niet prijsgeven, maar hij maakt zich sterk dat tegen het einde van het jaar zowat 2.000 Belgische leden zich hebben aangemeld. Onder de klanten die vandaag op de wachtlijst staan, zijn ruim een kwart bedrijven. ‘Die kopen een deelauto in plaats van een auto voor elk directielid’, zegt Visser.