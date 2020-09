Zustermerk Volvo verkoopt auto voor 500 euro per maand

Lynk & co, het Chinese zustermerk van Volvo, opent volgend jaar zijn eerste winkel in België. De kostprijs van zijn SUV '01': 500 euro per maand.

Na BAIC, DFSK en JAC komt opnieuw een Chinees automerk naar België. Lynk & co lanceert volgend maand zijn eerste model op de Europese markt, de hybride SUV 01.

Lynk & co is eigendom van de Chinese autogroep Geely, die ook het Zweedse Volvo bezit. De CEO van het ambitieuze bedrijf is de Vlaming Alain Visser. ‘De auto-industrie heeft al 100 jaar hetzelfde businessmodel: zo veel mogelijk auto’s verkopen’, zegt de ervaren marketeer in een gesprek met De Tijd. ‘Ons doel is niet om zo veel mogelijk auto’s te verkopen, maar de auto’s op de baan zo veel mogelijk te gebruiken.’

'Scherpste prijs op de markt'

Lynk werkte daarom een uniek verdienmodel uit. Gebruikers betalen een maandelijkse vergoeding van 500 euro, inclusief btw en diensten zoals onderhoud en pechverhelping. ‘Ons hele concept draait rond membership, zoals bij Netflix of Spotify, met een maandelijks contract dat elke maand opzegbaar is.’ Gebruikers kunnen hun Lynk ook delen met anderen. ‘Elke dag dat je de auto sharet, gaan je kosten naar beneden. Zo kan je het totale bedrag terugverdienen.’

Lynk zet geen dealernetwerk op. Het verkoopproces gebeurt online, de auto wordt thuis geleverd, Volvo-dealers staan in voor het onderhoud. Lynk plant in grote steden wel enkele pop-upwinkels waarin één auto staat. 'België staat voor volgend jaar op de lijst. We twijfelen nog tussen Brussel en Antwerpen, of allebei', zegt Visser.

Visser is ervan overtuigd dat 500 euro een goede prijs is. ‘Onze kostenstructuur is lager dan die van eender welk automerk omdat we geen dealers hebben. Het eerste model heeft geen opties en is alleen verkrijgbaar in de kleur zwart of blauw. Daardoor bieden we de scherpste prijs op de markt. We staan wel voor een enorme communicatieopdracht om dat duidelijk te maken.'

Gent

Hoewel de auto's in China van de band rollen, ziet Visser Lynk niet als een Chinees automerk. 'Onze eigenaar is Chinees, maar onze hoofdzetel is in Zweden en de auto's zijn in Zweden ontworpen en ontwikkeld.'

Oorspronkelijk wilde Lynk zijn auto's voor de Europese markt in Gent produceren. Maar eind 2018 besliste het merk 'voorlopig' geen auto's in België te maken 'wegens de toegenomen volatiliteit op de Chinese markt en stijgende macro-economische onzekerheid'.