Zwakke septembermaand voor Belgische autoverkoop

Het aantal inschrijvingen van nieuwe personenwagens lag in september 33,6 procent lager dan een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van Febiac. Volgens de automobielfederatie komt de zware terugval niet geheel onverwacht. Vorige maand had ze er al op gewezen dat de nieuwe testprocedure WLTP (Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure) vanaf 1 september ernstige gevolgen zou hebben voor de autoverkoop.

De nieuwe test moet een realistischere inschatting maken van de CO2-uitstoot. Auto's moeten in het labo sneller optrekken en sneller rijden, waardoor het verbruik meer aansluit bij het echte rijgedrag. Vanaf 1 september mogen in België enkel nog auto's verkocht worden die aan de nieuwe WLTP-procedure voldoen. De nieuwe procedure kwam er in de nasleep van het Dieselgateschandaal.

Vertraging bij levering

In de aanloop naar de invoering van de nieuwe Europese tests begonnen invoerders en dealers veel stockwagens die nog onder de vorige norm vielen, met korting van de hand te doen. Daardoor gingen de verkoopcijfers deze zomer nog fors de hoogte in: in augustus spurtte de autoverkoop in ons land nog 55 procent hoger.