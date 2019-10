Zwakke tweedehandsmarkt doet leasesector bloeden

Leasewagens blijven razend populair

Leasewagens blijven erg gegeerd in België. In de eerste acht maanden van dit jaar werden in België 216.000 bedrijfswagens ingeschreven, evenveel als in dezelfde periode een jaar eerder. De verkoop van leasewagens, die de helft van de bedrijfsmarkt uitmaken, ging zelfs licht vooruit. Dat de totale Belgische autoverkoop van januari tot en met augustus toch met 6 procent achteruitboerde, is dan ook volledig te wijten aan de instorting van de particuliere markt. Veel particulieren stellen hun nieuwe aankoop uit omdat ze twijfelen over de juiste aandrijving: elektrisch, hybride, benzine of toch diesel?