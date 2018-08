Zweden breiden Vlaams Mercedes-imperium uit

De Zweedse autogroep Anders Hedin neemt nu ook de Mercedes-concessie Jacobs in het Waasland over.

De Zweedse autoverkoper Anders Hedin wordt een alsmaar belangrijkere schakel in het Belgische Mercedes-netwerk. Nadat de Zweden vorig jaar zeven vestigingen in Oost-Vlaanderen overnamen, en in april vijf garages in Antwerpen kochten, haalt Anders Hedin nu ook de twee concessies van Jacobs in Sint-Niklaas en Lokeren binnen.