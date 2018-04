Zweden kopen ook Antwerpse Mercedes-garages

Anders Hedin Invest Group neemt de vier garages van de Antwerpse Mercedes-verkoper Andries (Vriesdonk) over. Dat meldde het Zweedse bedrijf vorige week zelf in een persbericht .

Andries is de grootste verkoper van Mercedessen in België. Het bedrijf omvat de garages Eddy Joosen (Kontich), Swinnen (Lier), Euromotors (Berlaar) en Vriesdonk (Brasschaat), inclusief vier servicecentra en een vestiging voor tweedehands auto's. De omzet van het bedrijf, dat 89 werknemers telt, bedroeg vorig jaar 100 miljoen euro .

Zaakvoerder Luc Andries had de verwachte overname onlangs nog staalhard ontkend . 'Ik ken deze mensen zelfs niet', zei Andries een maand geleden aan De Tijd. 'Ik veronderstel dat u op het verkeerde been bent geplaatst. Als familiebedrijf boeken we de allerbeste resultaten binnen Mercedes-Benz Belux'.

Waasland

Maar het was al langer duidelijk dat Anders Hedin grote plannen heeft in België. Het Zweedse bedrijf nam eind vorig jaar al zeven verkooppunten van invoerder Mercedes-Benz Belux over. Het gaat om vier vestigingen in het Gentse (Gent Zeehaven, Sint-Martens-Latem, Eeklo en de occasievestiging 'Certified' in Gent) en garages in Aalst, Ninove en Zottegem.