Zweedse autogroep strijkt neer in Oost-Vlaamse BMW-garage

De Zweedse beursgenoteerde autogroep Bilia Holding neemt de BMW-dealer Verstraeten in Lochristi over. Verstraeten is zo de derde Belgische BMW-garage die in Zweedse handen valt.

Hoewel het Zweedse Bilia in een persbericht zegt dat het nog over onderhandelingen gaat, verscheen in het Belgisch Staatsblad de oprichting van de vennootschap Bilia Holding Flanders. Het adres van de nieuwe naamloze vennootschap is hetzelfde als dat van BMW Verstraeten in Lochristi.

De overname van de BMW-dealer Verstraeten, volgens het persbericht van Bilia goed voor een jaaromzet van 72 miljoen euro, vergroot de aanwezigheid van de Zweden in België.

De Scandinavische autoreus, met een omzet van 2,6 miljard euro, deed in mei 2016 zijn intrede in België toen het in de BMW-concessies in Aarlen en Libramont stapte. Met Verstraeten, een belangrijke naam in het Gentse, zetten de Zweden nu ook voet aan wal in Vlaanderen.

Overnamegolf

De deal is een nieuwe stap in de fusie- en overnamegolf die al een tijdje over de Belgische autowereld rolt. ‘Die beweging gaat nog zeker enkele jaren duren’, zegt Peter Daeninck, zelf BMW-dealer in het naburige Sint-Martens-Latem en tegelijk voorzitter van de Groepering Autodealers en Agenten (GDA).

‘De machtswissels beperken zich absoluut niet tot BMW alleen. Elk automerk ondergaat hetzelfde’, legt Daeninck uit. Zo kocht een andere grote Zweedse autogroep, Anders Hedin, eerder dit jaar vier vestigingen van de Antwerpse Mercedes-verkoper Andries (Vriesdonk), de grootste verkoper van Mercedes in België. Anders Hedin was daarmee niet aan zijn proefstuk toe. Het nam eind vorig jaar al zeven verkooppunten van invoerder Mercedes-Benz Belux over, onder meer in Gent, Aalst, Ninove en Zottegem. Ook de Zwitserse autoreus Emil Frey bemachtigde vorig jaar zijn eerste zes garages in België.

België aantrekkelijk

‘België is een aantrekkelijk land omdat de dealernetwerken in ons land goed uitgebouwd en van hoge kwaliteit zijn. Zeker de duurdere automerken zijn performant. Dat maakt van die dealers een gegeerde bruid’, zegt GDA-voorzitter Daeninck.

Maar hij wijst er ook op dat de netwerken soms erg versnipperd zijn. ‘Sommige dealers zijn relatief klein, waardoor ze regelmatig ook minder ervaren zijn. Dan komen ze in een soort van David-versus-Goliathsituatie terecht. Voor sommige dealers is het een bedreiging, voor anderen juiste een opportuniteit om hun zaak te verkopen’, aldus Daeninck.

Het fenomeen beperkt zich zeker niet tot België. Ook in de Verenigde Staten zijn grote beursgenoteerde ondernemingen op overnamejacht. ‘Het is eigen aan de tijdsgeest’, legt Daeninck uit. ‘In het hele proces is de distributie de schakel waar nog ruimte voor verbetering is, vandaar de internationale interesse.’