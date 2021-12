Audi Brussel grijpt naast extra elektrisch model

De elektrische SUV Q4 e-tron zou een extra levensverzekering voor de fabriek in Vorst zijn geweest, maar de productie wordt nu toegewezen aan het Duitse Zwickau.

Dat heeft de raad van bestuur van de Volkswagen-groep donderdag beslist. De afgelopen week waren er in de Duitse vakpers aanwijzingen dat de Brusselse Audi-fabriek in de race was om de procutie van de populaire Q4 e-tron binnen te halen.

Audi Brussels maakt nu de Audi e-tron, het eerste model van een volledig nieuwe generaties elektrische auto's van de Volkswagen-dochter. Afhankelijkheid van één model geldt in de auto-industrie altijd als een kwetsbaarheid, omdat de fabriek dan voor een periode van zes tot acht jaar volledig afhankelijk is van het commerciële succes van dat model.

Daar komt nog bij dat het enige model dat de Audi e-tron tot de duurdere SUV's behoort: ze zijn in ons land verkrijgbaar vanaf 71.000 euro, waardoor het niet direct een volume-model is.

De Q4 e-tron zou dat wel zijn. Dat model is een iets sportievere en kleinere elektrische SUV en sinds zijn presentatie is er volgens Audi een zeer grote vraag naar. De verwachting is dat de Q4 e-tron ongeveer 45.000 euro zal gaan kosten.

De Q4 e-tron zou al hoofdzakelijk in het Duitse Zwickau gebouwd worden, maar door de grote vraag zou de productie al meteen in Brussel kunnen beginnen. Daar is nog wel wat plaats op de productielijn. Als belangrijkste voordeel heeft Vorst echter dat het als enige Audi-fabriek al helemaal is ingericht op de productie van elektrische auto's.

Dat Audi Brussels desondanks naast de productie van de Q4 e-tron grijpt, is een gevolg van de onderhandelingen in de raad van bestuur van Volkswagen vandaag. Daar werden investeringen ter waarde van 159 miljard euro voor de komende vijf jaar afgeklopt en de productie van toekomstige modellen over de diverse fabrieken verdeeld.