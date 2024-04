Band bij Audi Vorst ligt dit jaar al derde van tijd stil

Hoewel al 371 interimjobs werden geschrapt, moet Audi Brussels ook nog een beroep doen op economische werkloosheid. De band lag dit jaar al een derde van de tijd stil, door onderdelentekorten maar vooral door een inzakkende vraag naar de ‘Brusselse’ Q8 e-tron.

Terwijl de politiek en de lokale directie zich de benen van het lijf lopen om te proberen de toekomst van Audi Brussels veilig te stellen, heeft de fabriek in Vorst nu al de grootste moeite om operationeel te blijven. Dit jaar werd al ruimschoots de toevlucht gezocht in het stelsel van economische werkloosheid. In januari en februari legde Audi Brussels de band meer dan twee weken stil. Volgens de fabriek was dat toen het resultaat van onderdelentekorten. Maar ook in de laatste twee weken van maart en de eerste van april lag de fabriek opnieuw stil.

Tegen de tijd dat de fabriek weer werd opgestart, had de directie al structureler ingegrepen: alle 371 tijdelijke werknemers werden bedankt voor bewezen diensten en de productiesnelheid van de assemblageband werd met een kwart verlaagd, van 20 naar 15 auto’s per uur. Die heropstart gebeurde geleidelijk, omdat de assemblagetaken opnieuw moesten worden verdeeld over de resterende 3.000 man personeel. Als dat eind deze maand is afgerond, is het productietempo echter nog altijd te hoog voor de ingezakte vraag.

Productie 'op zicht'

Daarom geldt volgens de vakbonden vanaf mei tot het begin van de zomervakantie elke week nog eens minstens één dag van economische werkloosheid waarop de productieband niet draait.

53.000 wagens Vorig jaar rolden 53.000 Q8 e-trons van de band in Vorst, dit jaar zijn het er volgens de vakbonden maar 45.000 - en ook dat zou nog te optimistisch kunnen zijn.

De directie van Audi Brussels wil dat bevestigen noch ontkennen. ‘Wij produceren ‘op zicht’. Dat betekent dat wij elke week bepalen welke productie-aantallen er nodig zijn’, zegt woordvoerder Peter D’Hoore. In Audi-kringen in Duitsland is ondertussen te horen dat de huidige productie-aantallen eigenlijk niet volstaan om de fabriek open te houden.

Audi Brussels maakte vorig jaar ruim 53.000 exemplaren van de Q8 e-tron. Hoewel de directie zich niet aan prognoses waagt, staat het wel al vast dat die cijfers dit jaar zeker niet gehaald zullen worden. Begin dit jaar rekenden de vakbonden al op uiterlijk 45.000 exemplaren, en ook dat aantal zou nog weleens te optimistisch kunnen zijn.

De vraag naar de Brusselse Q8 e-tron is dit jaar ingestort. Exacte cijfers over het eerste kwartaal zijn er nog niet, maar volgens Jan Baetens, afgevaardigde bij de christelijke vakbond ACV-Metea, is alleen al in ons land het aantal bestellingen van de grote elektrische SUV ‘dit jaar 65 procent lager dan in 2023’.

Dat is volgens D'Ieteren-woordvoerder Olivier Van Hoorebeke in de eerste plaats het gevolg van het feit dat vorig jaar veel bedrijfswagenrijders nog snel een plug-in hybride bestelden voordat die hun fiscaal gunstregime verloren. 'De toen bestelde auto's worden dit jaar geleverd en dat drukt de vraag naar nieuwe exemplaren', zegt Van Hoorebeke.

Nu besteld, binnen acht weken bij u

Het lagere aantal bestellingen laat meteen zijn sporen na in de fabriek. ‘Het is niet meer zoals vroeger, toen we gewoon aan een vast tempo Volkswagen Golfs maakten en de dealers maar moesten zien dat ze ze verkocht kregen’, zegt Baetens. De huidige Q8 e-trons worden bijna op bestelling gemaakt.

De levertijden van Audi’s grootste elektrische SUV zijn inmiddels ook helemaal terug op precoronaniveau: wie nu een Q8 e-tron bestelt, krijgt hem doorgaans binnen acht weken geleverd. Dat betekent ook dat een dalend aantal bestellingen vrijwel meteen voelbaar is in de fabriek.

Het is niet meer zoals vroeger, toen we gewoon aan een vast tempo Volkswagen Golfs maakten en de dealers maar moesten zien dat ze ze verkocht kregen. Jan Baetens Vakbondsafgevaardigde ACV-Metea

Hoewel Audi zelf ‘op zicht’ vaart, vrezen de vakbonden dat het na de zomer niet veel beter zal zijn. Dat komt vooral doordat in de zomer de eerste exemplaren van de Audi Q6 e-tron aan klanten geleverd zullen worden. Dat is het eerste model van Audi onder de nieuwe CEO Gernot Döllner en de middelgrote elektrische SUV geldt als een grote stap vooruit voor het tegenover rivalen BMW en Mercedes-Benz achterop geraakte Audi. De auto staat op een nieuw platform, beschikt over nieuwe, veel snellere software en heeft batterijen waarmee verder gereden kan worden en die vlotter opladen.

De Audi Q6 e-tron, het nieuwste model, laat zijn grotere Brusselse broer op technologisch vlak ver achter zich.

Hoewel de Q6 e-tron een fractie kleiner is, is hij een grote rivaal voor de Brusselse Q8 e-tron, die nog op een oud platform staat. D’Ieteren houdt vol dat de twee elektrische SUV’s allebei hun eigen doelgroep hebben, maar veel analisten gaan ervan uit dat de iets goedkopere Q6 veel klanten bij de Q8 e-tron zal wegsnoepen.