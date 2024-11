Sluitingskosten Vorst vagen winst Audi weg

De sluiting van zijn fabriek in Vorst kost Audi in het derde kwartaal bijna al zijn winst. De premiumdochter van de Volkswagen-groep boekt in één keer 1,3 miljard euro aan uitzonderlijke kosten af.

Audi maakte in het derde kwartaal op een omzet van 15,3 miljard euro een schamele operationele winst van 106 miljoen euro. Dat komt overeen met een operationele winstmarge van amper 0,7 procent, terwijl het premiummerk gewend is aan marges tussen 6 en 10 procent.

Dat blijkt uit de financiële resultaten die Audi dinsdag over het derde kwartaal publiceerde. Het merk zucht naar eigen zeggen onder 'moeilijke economische omstandigheden', toegenomen concurrentie en 'de herstructurering van Audi Brussels'.

Als gevolg van de eerste twee elementen zakte de verkoop met 16 procent en kwam de omzet 5,5 procent lager uit dan dezelfde periode vorig jaar. Maar waar vorig jaar in een kwartaal tijd nog 1,18 miljard euro operationele winst werd geboekt, blijft daar nu minder dan een tiende van over.

Dat komt vooral door een minwaarde van 1,7 miljard euro 'andere operationele resultaten' die Audi in de periode tussen juli en eind oktober boekte. Het grootste deel daarvan komt voor rekening van de reservering van 1,3 miljard euro die Audi afgelopen zomer boekte om alle kosten van de sluiting van de fabriek in Vorst te betalen.

Naast de ontslagpremies voor de 2.932 mensen die er eind september nog bij Audi Brussels in dienst waren, dient dat geld voor de afschrijving van de gebouwen en machines, voor het doorbetalen van de lonen terwijl er de voorbije maanden maar zeer sporadisch auto's werden geproduceerd en voor de kosten voor juristen en consultants die Audi bijstaan bij het sluitingsproces.

Jobgarantie in Duitsland

Extra zuur voor de werknemers van Audi Brussels is dat de financieel directeur van Audi, Jürgen Rittersberger, dinsdag nog eens bevestigde dat voor de 54.000 werknemers van Audi in Duitsland wel degelijk een tewerkstellingsgarantie tot en met 2029 geldt. Daarmee steekt Audi in Duitsland schril af tegen volumezus Volkswagen, waar groeps-CEO Oliver Blume aan het begin van de herfst een streep door de jobgarantie tot 2030 zette.

Woensdag komen de vakbonden en directie van Audi Brussels opnieuw bij elkaar voor het opstellen van een sociaal plan. Die gesprekken lopen al weken bijzonder stroef, maar kregen vorige week een extra impuls toen Audi eindelijk definitief de sluiting van de fabriek in Vorst aankondigde. Eind februari 2025 rolt bij Audi Brussels de laatste Q8 e-tron van de band en komt een einde aan driekwart eeuw autoproductie aan de Britse Tweedelegerlaan in Vorst.

Schermvullende weergave De productie bij Audi Brussels ligt op dit moment stil als gevolg van een staking bij de inpandige onderaannemer Imperial Logistics. ©BELGA

De 1,3 miljard euro die Audi voor de sluiting van zijn Brusselse fabriek opzijzet is een fors bedrag vergeleken met de 615 miljoen euro die Caterpillar in 2017 uittrok voor de sluiting van zijn vestiging in Charleroi en de 580 miljoen euro die Ford in 2014 reserveerde voor het opdoeken van zijn fabriek in Genk.

Audi heeft echter zijn hakken in het zand gezet bij de onderhandelingen over het sociaal plan. De directie zegt zich te baseren op een benchmark van ontslagvergoedingen bij andere bedrijfssluitingen, maar dat wordt door de vakbonden als ondermaats afgedaan. De werknemersvertegenwoordigers kijken vooral naar de torenhoge vergoedingen die de Volkswagen-groep de voorbije jaren betaalde bij eerdere saneringen in Duitsland.

Nog winst

De bonden wijzen erop dat Audi en zijn moederbedrijf Volkswagen ondanks de huidige crisis nog altijd winstgevend zijn, iets dat bij het faillissement van Van Hool eerder dit jaar niet gezegd kon worden. Daar vielen getroffen werknemers terug op een uitkering van het fonds voor bedrijfssluitingen. Daar kan Audi geen beroep op doen.

De kwartaalcijfers van Audi vormen wat dat betreft extra munitie voor de eisen van de vakbonden voor een stevige ontslagvergoeding: Audi blijft zelfs winstgevend als het in één kwartaal een volledige fabriekssluiting in de boeken opneemt.

14.812 auto's Audi Brussels produceerde dit jaar nog geen 15.000 nieuwe Q8 e-trons.

Uit de kwartaalcijfers blijkt nog maar eens dat de productieband van de Audi-fabriek in Vorst dit jaar vaker stilstond dan draaide. In de eerste negen maanden werden bij Audi Brussels 14.812 auto's gemaakt: amper een derde van het aantal dat een jaar eerder geproduceerd werd en toen al laag was als gevolg van aanhoudende onderdelentekorten.

Maar ook zonder de sluitingsperikelen in Vorst heeft Audi het moeilijk. Ondanks een grootschalig modellenoffensief verkoopt het premiummerk steeds minder volledig elektrische auto's. In de eerste negen maanden van dit jaar zakte het aantal verkochte elektrische Audi's met een kwart naar 113.175 stuks: amper 9 procent van zijn totale productie. Concurrenten als BMW (17%) en Mercedes-Benz (9,3%) doen het beter.