Specialist over 'lock-out' bij Audi Brussels: 'Dit is een heel uitzonderlijke situatie'

De directie van Audi Brussels houdt de poorten dicht uit onvrede over vakbondsacties. Zo'n lock-out is het ultieme middel van werkgevers om een vuist te maken in een sociaal conflict. 'Is dat legitiem? Ja', zegt advocaat Kris De Schutter.

‘Laten we zeggen dat dit een erg uitzonderlijke situatie is’, zegt Kris De Schutter, specialist van het advocatenbureau Loyens & Loeff. Normaal blokkeren stakerspiketten de toegang tot een bedrijf, maar deze keer is het een lock-out waarbij de werkgever de poorten dicht houdt. De laatste keer dat dat gebeurde in ons land was volgens De Schutter in 2012 bij het verpakkingsbedrijf Crown in Deurne.

Een lock-out is eigenlijk het ultieme middel van werkgevers om een vuist te maken in een sociaal conflict. Het is de tegenpool van een staking als protestmiddel van werknemers.

‘Is dat legitiem? Mag een werkgever zoals nu tijdelijk en eenzijdig deze beslissing nemen? Ja. In dit geval zie je dat er te weinig werkwilligen zijn om de productie op te starten en dat er een conflict is waarin de vakbonden ook agressief zijn geweest. En ja, als er niet gewerkt wordt, is er ook geen loon’, zegt De Schutter.

Je voelt dat de ontvreemding van 200 autosleutels te ver gaat. Zaken die je in het gewone leven niet mag, mogen ook in deze situatie niet. Kris De Schutter Advocatenbureau Loyens & Loeff

De vakbonden kunnen nu in kortgeding naar de rechter stappen tegen de lock-out, of onderhandelingen met de directie herbeginnen. ‘Audi wil druk zetten om bijvoorbeeld samen aan tafel te zitten.'

De vakbonden kunnen er ook voor kiezen het loonverlies te compenseren door het equivalent van een stakersvergoeding, zegt De Schutter. 'Maar er zullen werknemers zijn die geen zin hebben om dat twee maanden te rekken. Later, in het kader van de onderhandelingen, kan er eventueel gesproken worden om het gemiste loon alsnog uit te betalen.’

Wat de ontvreemding van 200 autosleutels door werknemers betreft, is De Schutter duidelijk. ‘Je voelt dat dat te ver gaat. Zaken die je in het gewone leven niet mag, mogen ook in deze situatie niet.’