Trailerdivisie Van Hool maakt maandag doorstart

VDL

29 april

‘Op maandag 29 april starten we officieel de productie weer op’, zegt CEO Gerhard van der Merwe. ‘De opstart zal in drie fases verlopen. In een eerste fase werken een beperkt aantal medewerkers alle voertuigen die zich al in een eindfase bevinden, volledig af. In een tweede fase worden onderdelen aangekocht en zelf geproduceerd. In de derde fase wordt de productie volledig opgestart en is de doelstelling tegen begin juni 2024 volledig operationeel te zijn.’