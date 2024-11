Trump wil soepelere regeling voor zelfrijdende auto’s

Het aandeel van Tesla ging maandag meer dan 5 procent hoger nadat bekend was geraakt dat het transitieteam, dat de noodzakelijke voorbereidingen treft voor Trumps tweede ambtstermijn, die soepelere regeling als een topprioriteit beschouwt.

Vorige maand bekritiseerde Musk nog de manier waarop de overheid het hele goedkeuringsproces voor autonoom rijdende voertuigen regelt. De Tesla-CEO noemde het ‘ongelooflijk pijnlijk’, nauwelijks enkele weken nadat hij zijn robottaxi had onthuld. Die moet in 2026 in productie gaan.