Autosalon alsnog geannuleerd

'Wij anticiperen op het feit dat de achteruitgang van de gezondheidssituatie en de invoering van bijkomende beperkingen ons niet in staat zullen stellen het verwachte aantal bezoekers in optimale omstandigheden te verwelkomen', zegt Febiac-CEO Andreas Cremer.

Het is het tweede achtereenvolgende jaar dat het Autosalon niet doorgaat. Ook vorig jaar gooide corona roet in het eten. Het Salon zou normaal gesproken doorgaan van 15 tot 23 januari.

De editie van 2022 had ook los van corona al een turbulente voorgeschiedenis. In september bleek dat autodienstengroep D'Ieteren zijn deelname aan het Autosalon annuleerde. Dat was een aderlating van formaat voor Febiac, omdat de D'Ieteren-merken Volkswagen, Audi, Skoda, Seat en Porsche goed zijn voor meer dan 20 procent van de autoverkoop in ons land.