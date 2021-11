Bedrijven schakelen om naar elektrische leasewagens

Alle nieuwe leasewagens moeten vanaf 2026 rijden op elektriciteit. Veel bedrijven bereiden die omslag nu al voor. Ze passen een mouw aan de hogere aankoopprijzen van elektrische wagens.

De fruit- en groentehandelaar Greenyard schakelt volledig over naar elektrische leasewagens. Elke personeelslid dat een nieuwe leasewagen krijgt, kan alleen kiezen uit modellen die rijden op elektriciteit. De oude leasewagens op brandstof verdwijnen in de komende jaren als de leasetermijn afloopt.

De essentie Vanaf 2029 moeten alle nieuwe leasewagens elektrisch zijn.

Veel bedrijven beginnen nu al aan de omslag. Ze stuiten op enkele uitdagingen.

Zo vonden ze een oplossing voor het feit dat elektrische wagens duurder zijn in aankoop.

Dat euvel lossen bedrijven op door het leasebudget te verhogen, al schakelen de meeste over naar een systeem dat het volledige kostenplaatje van een auto in rekening neemt. De verbruikskosten van een elektrische auto liggen heel wat lager dan van een klassieke.

Met de maatregel neemt Greenyard een aanloop naar 2026. Dan moeten alle nieuwe leasewagens elektrisch zijn. De omschakeling begint al in 2023, wanneer auto's met een verbrandingsmotor een deel van hun belastingaftrek verliezen.

Greenyard is niet het enige bedrijf dat in actie schiet. 'Veel bedrijven hervormen hun leasingbeleid, zodat werknemers ook een elektrische auto kunnen nemen. In 2023 zal de grote omschakeling beginnen', zegt Frank Van Gool, de directeur van Renta, de Belgische belangenorganisatie van autoverhuurbedrijven.

Totale kostenplaatje

Bedrijven die elektrische auto's in hun leaseaanbod willen opnemen, moeten inspanningen doen. Een uitdaging is de aankoopprijs van elektrische wagens. Die ligt hoger dan die van auto's op diesel of benzine.

Dat probleem kunnen de bedrijven op twee manieren aanpakken. 'Ik merk dat de meeste bedrijven de budgetten voor leasewagens optrekken, zodat elektrische wagens mogelijk worden', zegt Van Gool. 'Die bedrijven zien het als een investering in duurzaamheid. Maar waarschijnlijk zullen nog meer bedrijven gaan werken met een systeem van total cost of ownership.'

Een elektrische wagen is duurder in aankoop, maar je hebt er minder kosten aan. Anders dan klassieke auto's is er veel minder onderhoud nodig. De elektriciteit die hij verbruikt, is ook minder duur dan diesel en benzine.

'Als je met het totaalplaatje rekening houdt, komen diesel- of benzinewagens qua prijs in de buurt van hun elektrische tegenhanger. Soms zijn ze zelf even duur', zegt Van Gool. 'Het gaat dan echt om gelijkwaardige modellen. Een BMW 3 kan vervangen worden door een Tesla Model 3. Een Volkswagen Golf door een Volkswagen ID.3.'

Laadpalen thuis

Het is belangrijk vroeg genoeg aan de omschakeling te beginnen. Het moet een evolutie zijn en geen revolutie, want sommige werknemers hebben koudwatervrees. Ronny Van Den Driesch Vlootmanager Carglass

Hoewel de omschakeling al mogelijk is, kijken de meeste bedrijven de kat uit de boom. 'Dat komt omdat het financiƫle aspect niet de enige uitdaging is', zegt Van Gool. 'Hun werknemers moeten de auto's ook kunnen opladen. Daarvoor moeten ze laadpalen plaatsen op hun bedrijfsterrein en eventueel ook bij de werknemers thuis. Ze moeten systemen zoeken om werknemers te vergoeden voor de stroom die ze thuis op hun autobatterij laden. Dat vergt een inspanning en tijd.'

Toch is het aan te raden niet te lang te wachten met de omslag, zegt Carglass. De werknemers kunnen kiezen voor een leasewagens op brandstof, elektriciteit of een hybridevariant. 'We moeten voor een evolutie gaan, niet voor een revolutie', zegt vlootmanager Ronny Van Den Driesch. 'We zijn al jaren bezig met de omslag. Drie jaar geleden begonnen we hybridewagens aan te bieden. Die behouden we, want veel mensen hebben koudwatervrees voor een volledig elektrische wagen. Ze vrezen stil te vallen met een platte batterij. Om de overgang vlotter te laten verlopen hebben we een elektrische Volkswagen ID4 gekocht. Wie twijfelt, mag die twee weken uittesten.'

Overal opladen

Als je met het totale kostenplaatje rekening houdt, komen diesel- en benzinewagens qua prijs in de buurt van hun elektrische tegenhanger. Frank Van Gool Sectorfederatie Renta

Wie een elektrische auto neemt, kan die op het werk opladen of via een laadpaal thuis, die betaald wordt door het werk. 'Ook opladen aan publieke laadpalen kan, al zijn die duurder. We vragen mensen zo veel mogelijk thuis of op het werk op te laden, maar de keuze staat vrij. Omdat ze hun auto overal mogen opladen, geven we mensen die twijfelen een duw in de rug.'

Carglass stapte over naar een systeem met een leasebeleid gebaseerd op de totaalprijs van een auto. 'Daardoor kunnen we voor elk budget een wagen van elk type aanbieden van elke categorie. Het gaat om gelijkwaardige modellen. Iemand die met een Mercedes C-klasse reed, moet niet plots overschakelen op een Volkswagen Golf als hij elektrisch wil rijden. Dat zou op weerstand botsen.'